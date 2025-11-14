ORF-"Licht ins Dunkel"-Gala: DJ Ötzi sorgt mit Tochter Lisa Marie für Gänsehautmoment

Das Vater-Tochter-Gespann ließ das ORF-Publikum jubeln. Am 20. Dezember sind die beiden mit ihrer eigenen Show auf Sendung.

Die LICHT INS DUNKEL-Gala am 14. November 2025 bot viele Höhepunkte – doch ein Auftritt stach ganz besonders hervor: DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie sorgten mit einer emotionalen Performance für einen der bewegendsten Momente des Abends.

Gemeinsam standen Vater und Tochter auf der Bühne und performten ihre neue gemeinsame Single „In the Ghetto“. Vom ersten Ton an lag Gänsehautstimmung im Saal. Die warme Stimme von Lisa-Marie, kombiniert mit der unverwechselbaren Bühnenpräsenz von DJ Ötzi, rührte das Publikum sichtlich. Am Ende wurden die beiden mit tosendem Applaus gefeiert.





Familienmoment mit Botschaft

Für DJ Ötzi war der Auftritt nicht nur musikalisch bedeutsam, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Der Schlager-Star nutzte die große Bühne der Benefizgala, um auf ein weiteres besonderes Projekt hinzuweisen: die ORF-Produktion „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“. Alle seien zur "Familienfeier" herzlich eingeladen.

Wie er erwähnte, wird er am 20. Dezember erneut gemeinsam mit Lisa-Marie vor der Kamera stehen – diesmal, um sich auf die Suche nach den schönsten Weihnachtsmelodien zu machen. Das Vater-Tochter-Duo gilt längst als Publikumsmagnet, und ihr harmonisches Zusammenspiel begeistert Fans weit über die Schlagerszene hinaus.

Ein Abend, der in Erinnerung bleibt

Der emotionale Auftritt der beiden fügte sich nahtlos in den festlichen und solidarischen Charakter der LICHT INS DUNKEL-Gala ein. Während auf der Bühne Musik, Zusammenhalt und Menschlichkeit im Mittelpunkt standen, boten DJ Ötzi und Lisa-Marie einen Moment, der das Publikum noch lange begleiten wird – warm, berührend und authentisch.