Atousa Mastan (l.) mit Maria Rauch-Kallat
© Hersteller

Kleider-Flohmarkt

Modische Schnäppchen-Jagd für den guten Zweck

20.11.25, 13:47
Zwei Promi-Ladys stellen sich in den Dienst der guten Sache und laden zum großen Kleider-Flohmarkt

Wenn es um die Österreichische Krebshilfe geht, geben diese Damen im wahrsten Sinne des Wortes ihr letztes Hemd - oder besser gesagt Kleid in diesem Fall. Am Samstag, den 22. November laden Promi-Ärztin Atousa Mastan und Unternehmerin Katharina Rauschmeier zum Kleider-Flohmarkt. Designer-Stücke zum Schnäppchenpreis und in verschiedenen Größen warten auf neue Besitzer, die damit auch noch Gutes tun. "Kommt vorbei, stöbert, plaudert - es erwarten euch viele Designerstücke sowie Punsch und Maroni", so das Damen-Duo.

Katharina Rauschmeier und Atousa Mastan

© Privat

© Privat

Der Flohmarkt findet in der Salierigasse 14 in Wien Währung statt. Von 14 - 20 Uhr können Schnäppchenjäger zuschlagen. Der Reinerlös der Charity-Aktion kommt der Österreichischen Krebshilfe zugute.

