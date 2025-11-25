Ex-ORF-Lady Martina Kaiser verrät: DARUM klappt es nicht mit den Männern

Immer wieder sieht sich Kaiser in den sozialen Medien mit sexistischen Kommentaren und Body Shaming konfrontiert.

Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser beweist einmal mehr, dass sie Social Media perfekt beherrscht – und sich von schrägen Kommentaren nicht aus der Ruhe bringen lässt. Auf Instagram sorgt sie regelmäßig mit charmanten Clips, selbstironischen Sprüchen und pointierten Reaktionen für Lacher. Jetzt nimmt sie ihre Follower erneut mit einer humorvollen Antwort auf einen Kommentar für sich ein.

Unter einem Foto, das Kaiser in einem eleganten schwarzen Outfit und auffälligen Strumpfhosen zeigt, schrieb ein User, sie sehe zwar „ganz niedlich“ aus, sei aber „nicht sein Fall“, da sie „einfach zu große Füße“ habe. Dazu fügte er hinzu, dass es „bestimmt Männer gibt, die das mögen“.

Kaiser konterte prompt – und herrlich selbstironisch:„Ok! Jetzt weiß ich endlich, warum es bei mir mit den Männern nicht klappt! Meine Füße sind einfach zu groß.“

Mit diesem Posting sorgt Martina Kaiser erneut für Lacher. © Instagram

Kaiser liebt es zu polarisieren

Damit zeigt die Moderatorin erneut, was viele an ihr schätzen: Sie kann über sich selbst lachen und nimmt Body Shaming nicht zu ernst. Statt sich zu ärgern, dreht sie den Spieß einfach um und nutzt die Situation für einen humorvollen Seitenhieb – eine Art, die bei ihrer Community bestens ankommt.

Auf Instagram und TikTok ist Kaiser längst für ihre ironischen Videos, mutigen Outfits und ihre unaufgeregte Art bekannt, mit Kritik umzugehen. Statt sich zu verbiegen, bleibt sie sich selbst treu – und macht damit vor, wie gelassener Umgang mit unpassenden Kommentaren aussehen kann.