Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Martina Kaiser
© tiktok/matakaia

Ehrliches Posting

Ex-ORF-Lady Martina Kaiser verrät: DARUM klappt es nicht mit den Männern

25.11.25, 08:54
Teilen

Immer wieder sieht sich Kaiser in den sozialen Medien mit sexistischen Kommentaren und Body Shaming konfrontiert. 

Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser beweist einmal mehr, dass sie Social Media perfekt beherrscht – und sich von schrägen Kommentaren nicht aus der Ruhe bringen lässt. Auf Instagram sorgt sie regelmäßig mit charmanten Clips, selbstironischen Sprüchen und pointierten Reaktionen für Lacher. Jetzt nimmt sie ihre Follower erneut mit einer humorvollen Antwort auf einen Kommentar für sich ein.

Mehr lesen: 

Unter einem Foto, das Kaiser in einem eleganten schwarzen Outfit und auffälligen Strumpfhosen zeigt, schrieb ein User, sie sehe zwar „ganz niedlich“ aus, sei aber „nicht sein Fall“, da sie „einfach zu große Füße“ habe. Dazu fügte er hinzu, dass es „bestimmt Männer gibt, die das mögen“.

Kaiser konterte prompt – und herrlich selbstironisch:„Ok! Jetzt weiß ich endlich, warum es bei mir mit den Männern nicht klappt! Meine Füße sind einfach zu groß.“

Mit diesem Posting sorgt Martina Kaiser erneut für Lacher. 

Mit diesem Posting sorgt Martina Kaiser erneut für Lacher. 

© Instagram

Kaiser liebt es zu polarisieren

Damit zeigt die Moderatorin erneut, was viele an ihr schätzen: Sie kann über sich selbst lachen und nimmt Body Shaming nicht zu ernst. Statt sich zu ärgern, dreht sie den Spieß einfach um und nutzt die Situation für einen humorvollen Seitenhieb – eine Art, die bei ihrer Community bestens ankommt.


 

Auf Instagram und TikTok ist Kaiser längst für ihre ironischen Videos, mutigen Outfits und ihre unaufgeregte Art bekannt, mit Kritik umzugehen. Statt sich zu verbiegen, bleibt sie sich selbst treu – und macht damit vor, wie gelassener Umgang mit unpassenden Kommentaren aussehen kann.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden