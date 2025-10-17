Hosen-Verbot! Fan-Ärger für Ex-ORF-Lady Martina Kaiser

Die ehemalige Lottofee zeigt auf Instagram regelmäßig viel Haut - jetzt zeigte sie sich ungewohnt angezogen und bekam den Fan-Ärger sofort zu spüren.

Martina Kaiser , die ehemalige ORF-Moderatorin und selbsternannte „Strumpfhosenkaiserin“, sorgt wieder einmal für Aufsehen auf Instagram – und das aus einem ganz besonderen Grund. Die ansonsten so freizügige Schönheit, die ihre langen Beine meist in transparenten Strumpfhosen zur Schau stellt, zeigte sich nun tatsächlich in Hosen. Ein Anblick, der bei ihren Fans eher gemischte Reaktionen hervorrief.

„Keine Hoseeeen bitte!“, kommentiert ein entsetzter Follower. Doch Kaiser bleibt gelassen und kontert mit einem frechen Lächeln: „Warum nicht? Es muss doch auch mal mein knackiger Hintern zur Geltung kommen!“ Und mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: „Bekomme ich jetzt auch noch ein Hosen-Verbot erteilt?“ Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich in den Kommentaren gegen die Meinung ihrer Follower behauptet, und sie weiß genau, wie sie auf solche Bemerkungen reagieren muss.

Neben der oft hitzigen Diskussion um ihren Kleidungsstil ist auch Bodyshaming ein wiederkehrendes Thema auf ihrem Instagram-Profil. So behauptete ein Fan einmal, sie wiege bestimmt 80 Kilo – ein Kommentar, der Kaiser jedoch nicht aus der Bahn wirft. Stattdessen nutzt sie die Gelegenheit, um das Thema in weiteren Videos zu thematisieren und dabei ihre eigene Stärke zu zeigen. Ihre Fans honorieren dies mit viel Zuspruch und Unterstützung.

Denn trotz gelegentlicher, weniger schmeichelhafter Kommentare bleibt Martina Kaiser eine der beliebtesten Persönlichkeiten auf Instagram. Tausende Likes und unzählige Herz-Emojis unter ihren verführerischen Bildern sprechen eine deutliche Sprache: Die meisten ihrer Follower sind große Bewunderer ihrer charmanten Art und ihres Selbstbewusstseins.