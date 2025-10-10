Martina Kaiser heizt Followern das Liebesleben an: Sex dank Ex-ORF-Moderatorin!

Die Ex-ORF-Moderatorin zeigt sich gerne selbstbewusst und freizügig – sehr zur Freude vieler Fans. Ein Paar verriet sogar, dass ihre Posts frischen Schwung in die Beziehung gebracht hätten.

Martina Kaiser, früher das Gesicht der ORF-Euromillionen-Show, lässt es heute auf Instagram ordentlich krachen. Mit freizügigen Fotos und selbstbewussten Posts zeigt sie, dass sie sich nicht länger hinter journalistischer Zurückhaltung versteckt – und spaltet damit die Community. Einige Fans schütteln den Kopf, andere feiern sie umso mehr.

Der Effekt auf ihre Follower ist teils überraschend persönlich. Ein männlicher Fan gesteht, dass Kaiser ihm und seiner Partnerin das Liebesleben wiederbelebt habe: „Seitdem wir dir folgen, gibt es häufig Sex“, schreibt er – er ließ Kaiser auch schon in der Vergangenheit wissen, dass sie die einzige Frau sei, der er offiziell auf Instagram folgen darf. Ob das nun Kompliment oder Statement ist, Kaiser nimmt es gelassen und nutzt die Aufmerksamkeit direkt für ihre Musik.

Martina Kaiser postet die Nachricht eines Followers.





Neue Musik

Passend zu ihrer provokanten Online-Persönlichkeit kündigt sie jetzt ihre neue Single an: „Love is Free“ erscheint in zwei Wochen – pünktlich zum österreichischen Nationalfeiertag. Ein Titel, der ebenso selbstbewusst und unerschrocken klingt wie die Frau dahinter.

Mit einer Mischung aus Sex-Appeal, Humor und Musik schafft es Martina Kaiser, ihre Community zu elektrisieren – „Love is Free“ scheint nicht nur ihr neuer Song zu sein, sondern auch ihr Motto.