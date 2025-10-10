Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Martina Kaiser
© Instagram

Dankbarkeit

Martina Kaiser heizt Followern das Liebesleben an: Sex dank Ex-ORF-Moderatorin!

10.10.25, 11:08
Teilen

Die Ex-ORF-Moderatorin zeigt sich gerne selbstbewusst und freizügig – sehr zur Freude vieler Fans. Ein Paar verriet sogar, dass ihre Posts frischen Schwung in die Beziehung gebracht hätten. 

Martina Kaiser, früher das Gesicht der ORF-Euromillionen-Show, lässt es heute auf Instagram ordentlich krachen. Mit freizügigen Fotos und selbstbewussten Posts zeigt sie, dass sie sich nicht länger hinter journalistischer Zurückhaltung versteckt – und spaltet damit die Community. Einige Fans schütteln den Kopf, andere feiern sie umso mehr.

Mehr lesen: 

Der Effekt auf ihre Follower ist teils überraschend persönlich. Ein männlicher Fan gesteht, dass Kaiser ihm und seiner Partnerin das Liebesleben wiederbelebt habe: „Seitdem wir dir folgen, gibt es häufig Sex“, schreibt er – er ließ Kaiser auch schon in der Vergangenheit wissen, dass sie die einzige Frau sei, der er offiziell auf Instagram folgen darf. Ob das nun Kompliment oder Statement ist, Kaiser nimmt es gelassen und nutzt die Aufmerksamkeit direkt für ihre Musik.

Martina Kaiser postet die Nachricht eines Followers. 

Martina Kaiser postet die Nachricht eines Followers. 

© Instagram

 


 

Neue Musik

Passend zu ihrer provokanten Online-Persönlichkeit kündigt sie jetzt ihre neue Single an: „Love is Free“ erscheint in zwei Wochen – pünktlich zum österreichischen Nationalfeiertag. Ein Titel, der ebenso selbstbewusst und unerschrocken klingt wie die Frau dahinter.

Mit einer Mischung aus Sex-Appeal, Humor und Musik schafft es Martina Kaiser, ihre Community zu elektrisieren – „Love is Free“ scheint nicht nur ihr neuer Song zu sein, sondern auch ihr Motto.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden