Martina Kaiser&nbsp;
© Instagram

OnlyFans?

Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser: Fuß-Content und Höschenblitzer auf Instagram

30.09.25, 16:09
Die ehemalige ORF-Moderatorin sorgt wieder einmal für Aufsehen. Auf Instagram misst sie jetzt sogar ihre Füße ab. Die Follower überhäufen sie daraufhin mit "Komplimenten". 

Die frühere ORF-Moderatorin Martina Kaiser sorgt einmal mehr für Unterhaltung in den sozialen Medien. In einer aktuellen Instagram-Story reagierte die nunmehrige Influencerin auf einige recht ungewöhnliche Nachrichten ihrer Follower – und bewies dabei Humor.

Ein User schrieb ihr etwa, sie sei die einzige Frau, die er sich mit der ausdrücklichen Genehmigung seiner Ehefrau online ansehen dürfe. Dazu ergänzte er: „Meine Frau ist über 50 und in der Menopause. Wie ist das bei dir?“ Auch ein anderer Kommentar sorgte für Staunen: Nachdem Kaiser ein Foto in Strumpfhosen gepostet hatte, fragte ein Follower prompt: „Bitte, wie lang sind deine Füße?“

Kuriose Komplimente und Anfragen

Die Moderatorin nahm die kuriosen Anfragen nicht etwa übel, sondern machte sie kurzerhand selbst zum Thema. In einem Video zeigte Kaiser, wie sie ihre Füße abmisst – und garnierte die Szene mit einem augenzwinkernden „Höschen-Blitzer“, der für zusätzliche Schlagzeilen sorgte.

 


 

So gelingt es der Ex-ORF-Lady erneut, ihre Fans mit Selbstironie und Charme zu unterhalten – und auch den schrägsten Kommentaren etwas Witz abzugewinnen.

