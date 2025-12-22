Alles zu oe24VIP
Nadine Mirada
© privat

8. Kampagne

Nadine Mirada: Jetzt ist sie offiziell eine internationale Guess-Ikone

22.12.25, 10:20 | Aktualisiert: 22.12.25, 11:46
Das heimische Model ist international auf Überholkurs und damit einer der erfolgreichsten österreichischen Exporte. 

Das österreichische Topmodel Nadine Mirada ist erneut das Gesicht der internationalen Marciano-by-Guess Spring–Summer 2026 Kampagne – mittlerweile ihre achte Kampagne in Folge. Die Motive sind aktuell in führenden Magazinen wie Vogue Portugal, Harper’s Bazaar und Marie Claire zu sehen und werden weltweit an Premium-Standorten präsentiert, darunter im legendären Harrods in London/Knightsbridge.

Nadines neue Kampagne für Guess. 

Nadines neue Kampagne für Guess. 

© privat

Als erste Österreicherin, die von Guess-Mitgründer Paul Marciano entdeckt wurde und seitdem kontinuierlich für die Marke modelt, gilt Nadine Mirada als eines der ikonischen Gesichter der Guess-Ära. Ihr unverkennbarer Look erinnert an die Supermodels der 90er-Jahre, während sie gleichzeitig die aktuelle Ästhetik der Marke verkörpert. Sie ist also nicht mehr wegzudenken.

 


 

Die neue Kampagne ist zudem in Österreich landesweit präsent, unter anderem mit großflächigen Plakatmotiven auf der Kärntner Straße in Wien, und unterstreicht Miradas Status als österreichisches Topmodel mit internationaler Strahlkraft. Auch ein Doppeldecker-Bus fährt mit ihrem Gesicht durch die Straßen der Hauptstadt. Wahrlich ikonisch!

