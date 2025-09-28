Austro-Model Nadine Mirada fährt überlebensgroß durch Wien

Ein Sightseeing-Bus wird zur fahrenden Modebühne: Zum 40-jährigen Jubiläum von Guess schmückt das Gesicht von Nadine Mirada Wiens Straßen – ein Meilenstein für die österreichische Modewelt

Wien hat ein neues Mode-Highlight: Zum runden Geburtstag der Kultmarke Guess prangt das Gesicht von Nadine Mirada auf einem der zahlreichen Hop-on-Hop-off-Sightseeing-Busse. Für die 36-Jährige ist das ein besonderer Moment. Sie ist das erste österreichische und zugleich erste deutschsprachige Model seit zwei Jahrzehnten, das Guess repräsentiert – in einer Reihe mit Legenden wie Claudia Schiffer.

Teil der Guess-Familie seit Jahren

Bereits seit fast acht Jahren gehört Mirada zur Guess-Familie. Entdeckt wurde sie 2017 von Gründer Paul Marciano persönlich. Seitdem hat sie sich in der Modewelt fest etabliert. Das Label war der Beginn ihrer internationalen Karriere. Heute arbeitet Mirada mit Marken wie Victoria’s Secret, BMW, YSL, Oribe und Hunkemöller.

Guess machte in den letzten 40 Jahren Stars wie Anna Nicole Smith, Eva Herzigová, Laetitia Casta, Drew Barrymore, Jennifer Lopez und Gigi Hadid zu globalen Mode-Ikonen. Mit Nadine Mirada reiht sich nun auch eine Österreicherin in diese Riege ein. "Den Bus durch meine Heimat Wien fahren zu sehen ist das, wofür ich gearbeitet habe. Ich wünschte mein 18-jähriges Ich könnte das jetzt sehen", freut sich das Supermodel.