Nach Lugners (†91) Tod: DAS passierte wirklich mit seinem Hund „Michi“

Eineinhalb Jahre nach dem Tod von Baumeister-Legende Richard Lugner zeigt ein neues Foto seinen treuen Begleiter „Michi“, der nun im stolzen Alter von 15 Jahren seinen festen Platz abseits der Villa gefunden hat.

Für Richard Lugners geliebten Hund „Michi“ war der 12. August 2024 ein Tag, der alles veränderte. Als die Wiener Society-Legende verstarb, verlor nicht nur die Stadt, sondern auch der Vierbeiner sein geliebtes Herrchen. Doch schon vor dem Tod des „Mörtels“ hatte sich das Leben des Hundes bereits gewandelt.

Ein Umzug wegen tierischer Rivalitäten

Wie bekannt wurde, musste „Michi“ die prunkvolle Lugner-Villa bereits vor dem Ableben des Baumeisters verlassen. Grund dafür waren Spannungen mit den Haustieren von Witwe Simone Lugner, die ein harmonisches Zusammenleben unmöglich machten. „Michi“ fand daraufhin eine neue Bleibe bei der langjährigen Haushälterin, die in einer Wohnung in der Lugner City lebt.

Nina "Bambi" Bruckner zeigt ihren Arbeitsalltag mit Lugners Hund Michi. © Instagram

Der neue Stammplatz in der Lugner City

Obwohl er sein ehemaliges Zuhause verlor, blieb die Verbindung zu Richard Lugner bis zuletzt bestehen – „Michi“ besuchte sein Herrchen regelmäßig. Doch aus dem einst „vorübergehenden“ Zuhause ist längst ein fixes geworden. Nina Bambi Bruckner verriet gegenüber oe24, wie der Alltag des betagten Hundes heute aussieht: „Michi“ hat seinen festen Platz gefunden, liegt nun treu beim Infoschalter in der Lugner City und beobachtet das geschäftige Treiben.

Ein aktuelles Foto zeigt den 15-jährigen Vierbeiner in seiner „Pension“. Auch wenn die prunkvolle Villa der Vergangenheit angehört, scheint der treue Begleiter in der Betriebsamkeit der Lugner City einen Ort gefunden zu haben, an dem er sich wohlfühlt – stets in der Nähe des Erbes seines Herrchens