Heimlicher Verehrer überrascht Simone Lugner am Valentinstag

Baumeister-Witwe Simone Lugner sorgt am Valentinstag für Aufsehen. Auf Instagram berichtet sie von einem speziellen Geschenk.

Den Opernball ließ Lugner aus, sie feierte mit ihren Ex-Kollegen von „Dancing Stars.“

Während das „Alles Walzer“ durch die Staatsoper hallte, herrschte bei einer Frau, die jahrelang das Blitzlichtgewitter an der Seite von Richard „Mörtel“ Lugner gewohnt war, demonstrative Funkstille.

Jetzt meldet sich Lugner auf Instagram mit einer Story, die die Gerüchteküche anheizt. Die Baumeister-Witwe bekam von einem anonymen Verehrer einen Blumenstrauß geschickt.

War es der Prinz?

„Danke dem noblen Herren“, schreibt Lugner zu ihrem Posting dazu. Zuletzt turtelte Lugner mit Prinz Marcus von Anhalt in Kitzbühel, ein Treffen in der Wiener Hofburg platzte allerdings.

Vielleicht schickte ja der „Traumprinz“ den Blumenstrauß.