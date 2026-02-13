Davina & Shania Geiss als Cinderella-Duo beim 68. Opernball

Die Geiss-Töchter Davina und Shania stahlen beim 68. Opernball allen die Show. In atemberaubenden Bustier-Roben von Silke Scholz verwandelten sie das Haus am Ring in ihr eigenes Schloss.

Während Davina Geiss bereits am Vorabend bei der legendären Pre-Party von Adi Weiss und Michael Lameraner im Nobel-Italiener Regina Margherita bis spät in die Nacht feierte, fehlte von Schwester Shania zunächst jede Spur.

Erst kurz vor dem Opernball landete Shania in Wien und eilte fast direkt vom Rollfeld in die Loge. "Ich bin halt auch nur ein Mädchen und musste in Dubai noch vieles fixen für unsere Sendung", verriet sie im Interview. Das Geheimnis hinter ihrer Verspätung? Das erfahren die Fans erst demnächst im TV: "Warum genau ich erst so spät komme, werdet ihr sehen, wenn die Folge rauskommt!"

© Fellner

Zwei Prinzessinnen in Blau

Als die Schwestern schließlich gemeinsam den Red Carpet betraten, stockte den Fotografen der Atem. Das Duo setzte auf den ultimativen Partner-Look. Beide sahen aus wie moderne Prinzessinnen und glänzten in maßgeschneiderten Bustier-Roben von Silke Scholz.

Davina strahlte in einem zarten Hellblau, während Shania auf ein elegantes Dunkelblau setzte. Beide kombinierten dazu floralen Schmuck, der perfekt mit der Schnitt-Raffinesse der Kleider harmonierte. Besonders edel: Die Hochsteckfrisuren und das elegante Make-up.

Davina und Shania Geiss © Tischler

Rührender Moment: Video-Call mit Carmen & Robert

Trotz des Trubels vergaßen die Schwestern nicht auf ihre Eltern. Kurz vor dem Ball gab es einen emotionalen Video-Call. Carmen und Robert Geiss konnten aus Zeitgründen leider nicht persönlich nach Wien reisen, fieberten aber vor den Bildschirmen mit.

"Mama und Papa sind schon ein bisschen eifersüchtig, dass sie nicht mit dabei sein können. Sie schauen aber ganz fleißig von zuhause zu und ich weiß, sie sind bestimmt stolz, dass wir das so gut meistern", erzählten die Schwestern sichtlich gerührt.

Shania und Davina Geiss mit Simone Thomalla, Michael Lameraner und Adi Weiss © Tischler

Den restlichen Abend genossen die beiden in vollen Zügen, gaben geduldig Interviews und versorgten ihre Millionen Fans auf Social Media mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen.