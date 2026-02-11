Evelyn Burdecki & die Geissens: Eskalation vor dem Opernball – so wurde reingefeiert!

Noch bevor der erste Fächer in der Staatsoper entfaltet wurde, sorgte die wohl meistdiskutierte Loge des Jahres bereits für Schlagzeilen.

Während sich die Wiener Staatsoper noch im ehrwürdigen Last-Minute-Umbau für das „Fest der Feste“ befand, bewiesen die Lifestyle-Gurus Adi Weiss und Michael Lameraner, dass die wahre Kunst der Inszenierung bereits 24 Stunden vor dem ersten „Alles Walzer“ beginnt. Wer glaubte, die Elite würde sich vor dem Ballabend in asketischer Zurückhaltung üben, wurde in der Wiener Innenstadt eines Besseren belehrt - oe24 war live dabei.

Davina Geiss im Pizza-Himmel. © oe24

Mehr lesen:

La Dolce Vita statt Debütanten-Stress

Im versteckten Refugium der Regina Margherita zelebrierte man das Leben – und sich selbst. Unter dem Deckmantel des „Italo-Flairs“ wurde eine Pre-Party inszeniert, die so gar nichts mit der steifen Etikette des Opernhauses gemein hatte. Statt Walzertakt gab es sprühende Funken; statt mühsamem Fingerfood dominierten Pizza und echte „Amore“. Es war ein bewusst gesetzter Kontrast: Die Bodenständigkeit einer neapolitanischen Pizza gepaart mit dem Glamour-Faktor einer Loge, die schon jetzt als das Epizentrum der medialen Aufmerksamkeit gilt.

Ein Ensemblespiel der Extraklasse

Die Gästeliste der "Style Up Your Life!"-Loge liest sich wie ein bunter Querschnitt durch die moderne Popkultur, den man in dieser Konstellation wohl nur bei Weiss und Lameraner findet: Evelyn Burdecki: Die „Queen of Entertainment“, die sichtlich Freude an der Wiener Gastfreundschaft fand. Nadine Mirada: Das Top-Model verlieh der Pizzeria den nötigen Hauch von internationalem Catwalk-Glamour. The BossHoss: Die Cowboys des Rock ’n’ Roll, die bewiesen, dass Lederkluft und italienisches Flair durchaus harmonieren.

Nadine Mirada mit den Barbaros © oe24

Davina Geiss: Die nächste Generation des Jetsets, die bereits vor der großen Ballnacht zeigte, wie man die Kameras auf sich zieht.

Das Fazit: Ein riskantes Spiel mit der Kondition?

Es war ein Abend voller Sprühkerzen und Lebensfreude – ein rasanter Vorgeschmack auf das, was die Gäste in der meistdiskutierten Loge des Jahres erwartet. Doch bei aller Euphorie bleibt eine pikante Frage im Raum stehen: Werden die Protagonisten nach dieser italienischen Vollgas-Nacht am Donnerstagabend noch die nötige Haltung bewahren, wenn das Staatsopernorchester zum Tanz bittet?

The Boss Hoss feierte ebenfalls in der Regina Margherita. © oe24

Man darf gespannt sein, ob die „Amore“ der Nacht auch den Kater des Morgens übersteht. Eines ist sicher: Der Gesprächsstoff für die Ballnacht ist bereits jetzt serviert.