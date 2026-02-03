Warum die Inflation heute sinken wird

Am Mittwoch gibt die Statistik Austria ihre Inflations-Schnellschätzung für den Jänner bekannt.

2025 lag die Inflation im Jahresschnitt bei satten 3,6 Prozent. Ein Hauptgrund dafür: das Auslaufen der Strompreisbremse Ende 2024. Dieser Effekt fällt nun für den Jänner weg, wodurch die Inflation deutlich sinken wird.

Die Statistik Austria gibt am Mittwoch ihre erste Schnellschätzung für den Jänner bekannt, IHS-Ökonom Sebastian Koch rechnet mit rund 2,4 bis 2,5 Prozent, also deutlich unter den 3,8 Prozent, die es zuletzt im Dezember gab.

Der Wegfall des sogenannten Basiseffekts bei der Strompreisbremse macht für die heuer prognostizierte Jahresinflation von 2,2 Prozent übrigens 0,8 Prozentpunkte aus. Entlastungsmaßnahmen der Regierung - Mehrwertsteuersenkung, Energie-Pakete, Mietpreisbremse und Co. - senken die Inflation laut IHS um rund 0,7 Prozentpunkte.