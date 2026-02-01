Knapp 700 Euro für Luxus-Schnitzel! Gastronom bricht alle Rekorde

Die Inflation treibt die Preise überall nach oben, auch in der Gastronomie. Ein Lokal schießt nun den Vogel ab: Sie verlangen unglaubliche 699 Euro für ein Schnitzel.

In den vergangenen fünf Jahren sind Gastro-Preise um rund 42 Prozent gestiegen. Allein der Klassiker Wiener Schnitzel kostet heute 73 Prozent mehr als vor knapp zehn Jahren. Doch zwischen zwei Lokalen ist nun ein kurioser Wettkampf entbrannt.

Ein Wiener Restaurant und ein Kärntner Gastronom wollen jeweils das teuerste Schnitzel auf dem Markt haben. Angefangen hat dies mit dem Haubenrestaurant "Die Spelunke". Sie bieten das Schnitzel "Kaiser Franz" um satte 395 Euro an. Zunächst wurde dieses das teuerste seiner Art genannt.

"Wir kaufen nur high-end ein"

Dem widerspricht nun der Kärntner Stefan Lercher. In seinem Lokal "Peppino" gibt es aktuell ein Schnitzel für 699 Euro. Gegenüber "5 Minuten" erklärt der Gastronom: "Es handelt sich um ein Fleisch vom Wagyu-Rind, gefüllt mit schwarzem Perigord-Trüffel aus Frankreich sowie Brie de Meaux vom Käsemacher Bernard Antony und Sauspeck aus der eigenen Familie."

Er erläutert: "200 Gramm Filet kosten (im Einkauf) 340 Euro, im Jahr stehen nur knapp 5000 Rinder zur Verfügung, wir sind seit knapp sechs Jahren Partner, uns stehen im Jahr acht bis zehn Kilogramm Fleisch zur Verfügung." Am Teller landen zwei Stück der teuren Delikatesse. Lercher betont: "Wir kaufen nur high-end ein, das können wir sogar belegen."

Doch wie viele Schnitzel wurden bisher verkauft? Der Kärntner antwortet, dass "vier Stück im Vorjahr und fünf weitere an diesem Wochenende serviert wurden." Laut eigenen Angaben sind noch 18 Portionen vorrätig. Sie sind alle schockgefroren. Gegen seinen Wiener Konkurrenten teilte der Gastronom auch noch aus: "Da geht es nur um den Kaviar, so ein Schwachsinn."