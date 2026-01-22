Alles zu oe24VIP
Selenskyj und Trump
© APA/AFP/X account of Volodymyr Zelensky

Durchbruch

Sicherheitsgarantien: Selenskyj einigt sich mit Trump

22.01.26, 17:31
Teilen

Selenskyj hat eine Einigung mit US-Präsident Donald Trump über US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine erzielt. Der ukrainische Präsident sagte in Davos, dass das Thema "erledigt" sei.

Das entsprechende Dokument müsse nun von beiden Präsidenten unterzeichnet werden und "geht dann an die nationalen Parlamente", sagte Selenskyj. Kurz vorher wurde bekannt, dass Vertreter der Ukraine und Russlands am kommenden Wochenende erstmals gemeinsam mit einer US-Delegation zu trilateralen Gesprächen zusammenkommen sollen. Beide Kriegsparteien müssten Kompromisse eingehen, sagte der ukrainische Präsident.

Selenskyj bezeichnete sein Gespräch mit Trump als produktiv, insbesondere im Hinblick auf die Abfolge notwendiger Schritte für einen möglichen Friedensprozess. Auch Trump bewertete das Treffen als "sehr gut". Trump sagte, dass die Botschaft an den russischen Präsidenten Putin sei, dass der Krieg enden müsse.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sprach von großen Fortschritten, wies jedoch darauf hin, dass noch ein zentraler Punkt ungeklärt sei. Er sagte aber nicht, worum es sich dabei handelt. Laut Selenskyj seien die Gebietsansprüche ungeklärt.

