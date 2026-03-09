Alles zu oe24VIP
Fabian
© APA/dpa/Bernd Wüstneck

Grausamer Mord

Fall Fabian: Anklage gegen Ex-Freundin des Vaters

09.03.26, 10:10
Im Fall des getöteten Fabian aus Deutschland gibt es eine neue Entwicklung: Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die frühere Partnerin seines Vaters erhoben. 

Der achtjährige Fabian aus Güstrow verschwand am 10. Oktober plötzlich. Mehrere Tage lang wurde nach dem Kind gesucht. Vier Tage später machten Ermittler schließlich eine grausame Entdeckung: Die Leiche des Buben lag am Rand eines Tümpels bei Klein Upahl. Besonders schockierend: Der Körper des Kindes war verbrannt.

Laut Anklage: Unter Vorwand gelockt

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll die 29-jährige Ex-Freundin von Fabians Vater den Buben am Morgen seines Verschwindens abgeholt haben. Sie soll unter einem Vorwand das Kind aus dem Haus gelockt haben.

Anschließend soll sie mit Fabian zu dem abgelegenen Gebiet bei Klein Upahl gefahren sein. Dort soll sie den Achtjährigen mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper getötet haben.

Leiche angezündet

Um Spuren zu verwischen, soll die Frau laut Ermittlern später Brandbeschleuniger verwendet und den Körper des Kindes angezündet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der 29-Jährigen Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

Prozess könnte bald starten

Die Verdächtige sitzt bereits seit Anfang November in Untersuchungshaft. Laut Berichten könne die Hauptverhandlung relativ bald starten.

