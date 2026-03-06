Toter Bub in Babyklappe entdeckt: Polizei ermittelt

Ein schockierender Fund erschüttert Deutschland: In einer Babyklappe in Leipzig wurde ein toter Säugling entdeckt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Der leblose Körper eines neugeborenen Jungen wurde am 27. Februar gegen 21 Uhr in der Babyklappe des Klinikums St. Georg in Leipzig entdeckt. Mitarbeiter des Krankenhauses machten die schreckliche Entdeckung und verständigten sofort die Polizei.

Ermittler suchen nach Mutter

Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Nun versuchen die Behörden herauszufinden, wer das Baby in der Klappe abgelegt hat. Wie genau und wann der Junge ums Leben kam, ist jedoch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise

Die Polizei bittet deshalb um Hinweise zur Identität der Mutter. Gesucht wird eine Frau, die zuletzt schwanger war, in deren Umfeld jedoch kein Säugling bekannt ist. Zeugen sollen sich bei der Kripo Leipzig unter 0341-96 64 66 66 oder per E-Mail unter mordkommission.pd-l@polizei.sachsen.de melden.