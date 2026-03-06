Alles zu oe24VIP
merz
© Getty Images

Merz: "Wir prüfen"

Spritrabatt in Deutschland offen

06.03.26, 15:03
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will vor einer Entscheidung über einen möglichen Spritrabatt noch abwarten. ist laut deutschen Kanzler Merz abzuwarten.

"Wir prüfen die Entwicklung auf den Märkten", sagte er in München am Rande eines Treffens mit Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaftsverbänden. Bevor diese Prüfung nicht abgeschlossen sei, "können wir dazu keine abschließende Stellungnahme abgeben".

Am besten wäre es, "wenn dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird und wir auch die Energiepreise anschließend wieder auf dem Niveau sehen, das wir vorher hatten", sagte Merz. Vor dem Krieg seien die Preise an den Tankstellen im Großen und Ganzen akzeptabel gewesen. "Da wollen wir so schnell wie möglich auch wieder hin."

