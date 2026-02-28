"Let's Dance": Llambi teilt gegen "Princess Charming" Nessi Borck zum Staffelstart aus

Auftakt für "Let's Dance": 14 Promis wagten sich in der Kennenlernshow erstmals aufs Parkett. Für Vanessa "Nessi" Borck gab es dabei gleich scharfe Kritik von Joachim Llambi.

Vanessa „Nessi“ Borck eröffnete gemeinsam mit Nadja Benaissa und Betty Taube das Live-Spektakel. Das Trio zeigte mit drei Profis einen Cha-Cha-Cha zum Song "Golden". Während Nadja und Betty elegant wirkten, kam Vanessas Auftritt eher steif und etwas unbeholfen rüber. Schon vor der Jurywertung zitterten ihr die Knie. Bei den Proben hatte sie gesagt: "Ich habe am meisten Angst vor Ablehnung und Kritik. Ich bin da echt nah am Wasser gebaut."

Betty Taube, Alexandru Ionel, Vanessa Borck, Malika Dzumaev und Nadja Benaissa © Getty

Jury zwischen Lob und Tadel

Motsi Mabuse zeigte sich wohlwollend: "Danke, dass ihr eure erste Show hier so gut gemacht habt. Ihr habt sehr selbstbewusst auf der Tanzfläche gewirkt." Auch Jorge González lobte: "Ein ganz tolles Opening mit viel Energie." Joachim Llambi wurde dagegen deutlich. Zu Vanessa meinte er: "Das war ein bisschen Storch im Salat heute am Anfang." Und weiter: "Du hast so schöne lange Beine. Wenn du dann gehst und immer vom Boden abhebst, dann sieht das aus, als wären wir hier bei der Weinlese."

Joachim Llambi © Getty

Nur zehn Punkte

Am Ende erhielt Vanessa lediglich zehn Jury-Punkte und landete damit gemeinsam mit Willi Whey auf dem letzten Platz des Rankings. Immerhin: In der Auftaktshow musste noch niemand gehen. Mit ihrer Teilnahme setzt Vanessa zudem ein Zeichen und tanzt als queere Frau mit Profi-Tänzerin Victoria Sauerwald.

Joel sichert sich Vorteil

Malika Dzumaev und Joel Mattli © Getty

Für ein Highlight sorgte Joel Mattli. Der "Ninja Warrior"-Teilnehmer tanzte mit Anna-Carina Woitschack einen Jive und bekam dafür 20 Punkte. Von den TV-Zuschauern erhielt er zusätzlich per Voting das Direktticket für die nächste Show und ist dort nicht rauswählbar.

Damit ist der Startschuss für die neue Staffel gefallen – mit klaren Worten der Jury und ersten Favoriten.