Genussgipfeln in Hinterstoder
Genussgipfeln an der Piste in Hinterstoder

25.02.26, 10:46 | Aktualisiert: 25.02.26, 15:21
Skifahren macht hungrig: Beim Genussgipfeln wird man entlang der Pisten verköstigt. 

Hinterstoder. "Das Konzept: ‚Gemma Skifahren und Schmankerl kosten‘ ist so simpel wie genial und hat das Genussgipfeln zu einem Erfolgsformat mitStrahlwirkung weit über die Region hinaus gemacht", sagt Agar-LR Michaela Langer-Weninger (ÖVP).Skifahren, (ober-)österreichische Weine und regionale Köstlichkeiten mit Genussland-Partner und viel Spaß gibt es beim Genussgipfeln am Samstag,14. März, in Hinterstoder (Bez. Kirchdorf). Mit einem Genussgipfel-Ticket um 79 Euro pro Person (inkl. Tagesskipass, nicht mitanderen Aktionen kombinierbar) werden Gäste bei einigen Locations direkt an der Piste mit Spezialitäten verwöhnt. Für Saisonkarten- undMehrtageskartenbesitzer gibt es das Genuss-Ticket ohne Skikarte um 29 Euro pro Person.Das Genussgipfeln wird durch Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Genussland Oberösterreich und der Vinothek Seebacher organisiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

