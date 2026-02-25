Ursache unklar: Bub (7) nach Reitunfall gestorben

Todesdrama in Tirol! Ein siebenjähriger Bub ist nach einem Unfall mit einem Pferd, der sich am Wochenende ereignet hatte, Tage danach im Spital verstorben.

Osttirol. Ereignet hat sich der folgenschwere Reitunfall am Sonntagnachmittag in der Gemeinde Assling im Hochpustertal. Dort war gegen 15.35 Uhr auf Höhe der Pustertaler Höhenstraße ein Vater (42) mit seinem Sohn und einem Pferd unterwegs, als es aus noch nicht geklärter Ursache zum Unglück kam.

Ein Passant, der zufällig vorbeikam, entdeckte wenig später ein herrenloses Pferd sowie die beiden schwer verletzten Personen und alarmierte die Rettungskräfte. Vor Ort konnte der Junge noch reanimiert werden. Beide wurden anschließend medizinisch versorgt und in eine Klinik gebracht.

Für den Buben kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er erlag am Dienstag in der Klinik Innsbruck seinen Verletzungen. Sein Vater, der ebenfalls schwer verletzt wurde, liegt weiter im Spital. Die Polizei versucht nun, den genauen Unfallhergang zu klären.

Der Vater des verstorbenen Kindes soll der Besitzer des Pferdes sein.