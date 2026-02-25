Alles zu oe24VIP
Einbruch Duo-Einbrecher
© Getty

Mehr Opfer gesucht

Frauen-Duo brach in etliche Wohnungen ein: Festnahme

25.02.26, 16:03
Die Rumänin (45) und die Kroatin (37) sollen in mehrere Wohnungen in Favoriten und Meidling eingebrochen sein.

Nach mehreren Wohnungseinbrüchen in den Wiener Bezirken Favoriten und Meidling sind zwei Frauen im Alter von 37 und 45 Jahren festgenommen worden. Die Beschuldigten dürften bei den Coups keine offensichtlichen Spuren an den Türen hinterlassen haben, bei einer Hausdurchsuchung wurde jedoch vermutliches Diebesgut sichergestellt. Besitzer der Gegenstände wurden am Mittwoch gebeten, sich dringend mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich in Verbindung zu setzen.

Die 37-jährige Kroatin und die 45-jährige Rumänin sind am Dienstagabend von Beamten aus Wien und Niederösterreich festgenommen worden. Die Einbrüche sollen von 18. Februar an verübt worden sein. Betroffene Orte in Wien-Favoriten liegen in der Van-der-Nüll-Gasse, Schröttergasse, Inzersdorfer Straße, am Belgradplatz und in der Leebgasse. In Wien-Meidling sind laut Polizei die Bereiche Schönbrunner Straße und Aichholzgasse betroffen. Hinweise wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl (Tel.: 059133-30-3048), erbeten.

