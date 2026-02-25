Alles zu oe24VIP
Lydia Kelovitz hat abgenommen
© Andreas Tischler

Abgespeckt

Lugners "Wildsau" Lydia verrät Abnehm-Geheimnis: "Fett-weg-Spritze und trainierte Männer"

25.02.26, 11:58
Teilen

Bei der Falco Night in Wien, zog Lydia Kelovitz mit ihrer neuen Figur alle Blicke auf sich. Gegenüber oe24 verriet sie, wie sie so viel abgenommen hat. 

Bei der glanzvollen Falco Night im legendären „Falco’s“ gab es viel zu bewundern: Falco-Sounds, goldene Schallplatten und süße Schokolade. Doch für Getuschel sorgte vor allem eine Dame: Sängerin  Lydia Kelovitz . Wer die quirlige Künstlerin von früher kennt, traute seinen Augen kaum. Lydia präsentierte sich in einer körperlichen Verfassung, die man wohl am besten mit „messerscharf“ umschreiben kann.

Mehr lesen: 

Dass sie deutlich schlanker geworden ist, entging an diesem Abend niemandem. Wo früher weiche Kurven dominierten, herrscht nun eine definierte Silhouette, die für erstaunte Gesichter unter den anwesenden Promis sorgte. Doch wer nun glaubt, die Niederösterreicherin würde akribisch jedes Gramm auf der Waage zählen, der irrt gewaltig.

Lydia Kelovitz zeigte sich deutlich erschlankt. 

Lydia Kelovitz zeigte sich deutlich erschlankt. 

© Andreas Tischler

Die Waage als „Feindbild“

Im Gespräch mit oe24 gab sich Lydia gewohnt direkt und erfrischend ehrlich. Auf die Frage nach der exakten Kilo-Anzahl antwortete sie mit einer Logik, die manchem Fitness-Guru die Schweißperlen auf die Stirn treiben würde: „Ich stelle mich nicht auf die Waage, weil ich jetzt mit vielen trainierten Männern unterwegs bin und ich Krafttraining mache. Da kann die Waage der Feind werden, weil es Schwankungen gibt.“


 

Ein kluger Schachzug – schließlich wiegen Muskeln bekanntlich mehr als Fett, und Lydia scheint sich voll und ganz auf ihr Spiegelbild und ihr Körpergefühl zu verlassen statt auf eine digitale Anzeige.


 

Ein bisserl nachgeholfen, viel selbst geschwitzt

In einer Welt, in der viele Promis ihre optischen Optimierungen hinter Ausreden wie „viel Wasser trinken und guter Schlaf“ verstecken, bewies Lydia Kelovitz Mut zur Wahrheit. Angesprochen auf ihre markanten Gesichtszüge, die nun deutlich definierter wirken, gab sie offen zu: „Ich habe im Gesicht so eine Fett-weg-Spritze verwendet, damit die Konturen stärker sichtbar sind.“

Doch während die Gesichtskonturen der modernen Medizin zu verdanken sind, ist der Rest des Körpers das Ergebnis harter Arbeit. Hier gibt es keine Abkürzungen: Bauch, Beine und Po seien laut der Sängerin „ehrlich trainiert“. Das stundenlange Krafttraining mit ihrer maskulinen Entourage scheint also Früchte zu tragen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

