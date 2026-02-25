69 Jahre Falco: Wien feiert eine Legende mit Hits, Promis & Schokolade

Wien feiert sein Genie: Zwischen Falco-Sounds, süßen Versuchungen und prominentem Glanz wurde das 69-jährige Jubiläum einer Legende zelebriert. Ein Abend im Zeichen des Amadeus-Spirits, der einmal mehr bewies, dass Wien seinen „Falco“ niemals vergessen wird.

Wien hat seine Ikone gefeiert: Unter dem Motto „Rock Me Amadeus“ verwandelte sich das Restaurant Falco’s in eine pulsierende Bühne für den wohl größten Popstar, den Österreich je hervorgebracht hat. Anlässlich des 69. Geburtstages von Johann „Falco“ Hölzel und des 41-jährigen Jubiläums seines Welthits wurde bis in die frühen Morgenstunden ein musikalisches Erbe zelebriert, das weit über das bloße Abspielen von Songs hinausgeht.

Tara Tabitha hatte einen kleinen Disput mit ihrem Dennis. © Andreas Tischler

Die Gastgeber des Abends, Susanne und Heinz Pollischansky, schafften es mühelos, jene Magie zu entfachen, die man gemeinhin als „Falco-Spirit“ bezeichnet. „Falco ist und bleibt ein Lebensgefühl“, resümierte das Ehepaar nach einer rauschenden Nacht, die durch ein ganz besonderes Highlight gekrönt wurde: die exklusive Premiere einer eigens kreierten Falco-Schokolade. Eine süße Hommage, die an diesem Abend erstmals verkostet wurde.

Otto Konrad und Peter Westenthaler. © Andreas Tischler

Neben Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl, Opernstar Natalia Ushakova und Sängerin Simone Stelzer, ließen es sich auch einige Trash-Promis nicht nehmen, mitzufeiern. esonderes Augenmerk lag auf der Tanzfläche, auf der sich unter anderem Simone Lugner gemeinsam mit weiteren „Dancing Stars“-Kollegen in bester Laune präsentierte. Auch Lydia Kelovitz zog die Blicke auf sich – die Sängerin erschien sichtlich erschlankt und wirkte fitter denn je.

Lydia Kelovitz zeigte sich deutlich erschlankt. © Andreas Tischler

Tara Tabitha: Die strenge Wächterin der Balance

Während in den Räumlichkeiten des Falco’s bei Signature-Drinks und Falco-Sounds ausgelassen gefeiert wurde, herrschte an der Seite von Reality-Star Dennis Lodi eine ungewohnte Disziplin. Tara Tabitha, die gemeinsam mit Dennis erschien, bewies an diesem Abend, dass sie nicht nur für den Glamour, sondern auch für das Wohlbefinden ihres Begleiters verantwortlich zeichnet.

Simone Stelzer, Natalia Ushakova und Martina Kaiser. © Andreas Tischler

Bei dem einen oder anderen Glas, das bei einer solchen Falco Night kaum ausbleiben darf, blickte Tara ihrem Dennis ganz genau auf die Finger. Mit einem strengen „Trink mal ein Wasser“ wies sie ihn in die Schranken und mahnte zur nötigen Mäßigung.