Ein Abend voller Pointen: Der Wiener Städtische Versicherungsverein lud zu "Kunst im Turm" – mit Publikumsliebling Gery Seidl und seinem Programm "Total Spezial".

Am Dienstag, 24. Februar 2026, lud der Wiener Städtische Versicherungsverein zu einem sehr gut besuchten Kabarettabend. Im Rahmen von "Kunst im Turm" präsentierte Gery Seidl einen heiteren Querschnitt durch sein bisheriges Schaffen und vereinte die Höhepunkte in seinem Programm "Total Spezial".

Prominente Gäste vor Ort

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung, darunter S.E. Jozef Polakovič, Botschafter der Republik Slowakei in Österreich, Mag. Marco Porak, Generaldirektor IBM Österreich, Erste-Group-CFO DI Stefan Dörfler, Unternehmer Rudolf Semrad, Ex-Gewista-Chef Karl Javurek, Ex-Kremser Bürgermeister Dr. Reinhard Resch sowie emer. Univ.-Prof. DDr. Wolfgang Graninger.

Peter Thirring und Gery Seidl © Richard Tanzer

Ebenso vertreten waren Dr. Peter Thirring (Generaldirektor-Stellvertreter Wiener Städtische Versicherungsverein), Dr. Rudolf Ertl (Aufsichtsratspräsident-Stellvertreter Vienna Insurance Group), Dr. Herbert Allram (Vorstandsdirektor Wiener Städtische Versicherungsverein), Mag. Liane Hirner (CFRO Vienna Insurance Group), Christoph Rath (Vorstandsdirektor Vienna Insurance Group), Dr. Judit Havasi (Generaldirektorin DONAU Versicherung), DI Doris Wendler (Vorstandsdirektorin Wiener Städtische Versicherung), Mag. Gerald Weber (Vorstandsdirektor Wiener Städtische Versicherung) und DONAU-Vorstandsmitglied Dr. Edeltraud Fichtenbauer.

Nach der Vorstellung wurden erlesene Weine vom Weingut Stift Klosterneuburg kredenzt.

Karriere des Kabarettisten

© Hersteller

Gery Seidl wurde am 11. Mai 1975 in Wien geboren und wuchs in Höflein an der Donau in Niederösterreich auf. Nach seiner HTL-Hochbau-Matura und dem Bundesheer arbeitete er in der Bauwirtschaft, parallel dazu nahm er Schauspielunterricht bei Herwig Seeböck.

2008 startete er seine Solokarriere mit "Wegen Renovierung offen". Es folgten Programme wie "Spaghetti mit Ohne", "Gratuliere!", "BITTE.DANKE.", "Sonntagskinder", "HOCHTiEF", "beziehungsWEISE" sowie das Weihnachtskabarett "Aufputzt is", das 2025 auch als Kinofilm Premiere feierte. Seidl zählt zu den prägenden Unterhaltungskünstlern Österreichs.