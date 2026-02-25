Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Christophe Leribault
© AFP

Jetzt fix

Christophe Leribault wird neuer Chef des Louvre

25.02.26, 11:34 | Aktualisiert: 25.02.26, 12:36
Teilen

Der erfahrene Kunsthistoriker Christophe Leribault übernimmt die Leitung des krisengeplagten Pariser Louvre.  

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ernannte Leribault zum neuen Direktor des meistbesuchten Museums der Welt, wie Regierungssprecherin Maud Bregeon nach einer Kabinettsitzung sagte.

Leribault habe ein sehr solides Profil und sei unter seinen Kollegen und Kolleginnen anerkannt. Der Präsident habe Vertrauen in den Kunsthistoriker, der nach Monaten der Krise Ruhe in den Louvre bringen soll, sagte die Sprecherin. So soll Leribault etwa die wichtige Herausforderung der Modernisierung und Verstärkung der Sicherheit des prestigeträchtigen Hauses angehen.

Die bisherige Direktorin des Louvre, Laurence des Cars, war am Dienstag zurückgetreten - rund vier Monate nach dem Diebstahl von historischen Juwelen im Millionenwert. Leribault war zuletzt Chef des berühmten und von Millionen besuchten Schloss Versailles bei Paris. Zuvor leitete er schon das Musée d'Orsay sowie den Petit Palais in Paris. Vor Jahren arbeitete er in der Grafikabteilung des Louvre.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen