So schön ist der Nebelstein.
© NÖ Tourismus

Tourismus

Immer mehr Ausländer entdecken Niederösterreichs Urlaubsreize

15.02.26, 12:56
Bei Gästen aus dem Ausland wird Niederösterreich als Feriendestination zunehmend gefragt.  

Im abgelaufenen Kalenderjahr 2025 haben die Beherbergungsbetriebe zwischen Enns und Leitha mehr als 2,6 Millionen Nächtigungen von Ausländern verzeichnet. Im Vergleich zu 2024 war das ein Anstieg um 2,7 Prozent, wie die Statistik Austria meldet.

Auch der Start in die laufende Wintersaison 2025/2026 ist geglückt. In den ersten zwei Monaten November und Dezember 2025 gab es in Niederösterreich 330.400 Übernachtungen von Ausländern. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 ist das ein Plus um 5,9 Prozent

