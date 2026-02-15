"Günstig in Gmünd": niedrigsten Mietpreise des Landes

Wer in Niederösterreich kostengünstig zur Miete wohnen möchte, sollte nach einem Domizil in Randlage Ausschau halten.

Das geht aus einer Marktanalyse des Immobilien-Teams von willhaben.at hervor. Verglichen wurden die Angebotspreise pro Quadratmeter im Jahr 2025.

Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst der Studie entnimmt, liegen die Angebotspreise von Mietwohnungen im Waldviertler Bezirk Gmünd mit 9,19 Euro pro m2 landesweit am niedrigsten. Dahinter folgen die Bezirke Lilienfeld mit 9,26 Euro pro m2 und Zwettl mit 9,96 Euro pro m2.

Deutlich mehr zu zahlen hat man im Speckgürtel um Wien. Im Bezirk Mödling schlagen sich die Angebotspreise von Mietwohnungen mit 16,17 Euro pro m2 zu Buche. Im Bezirk Korneuburg sind es 14,26 Euro pro m2 und im Bezirk Bruck an der Leitha 14,19 Euro pro m2