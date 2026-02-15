Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
"Günstig in Gmünd": niedrigsten Mietpreise des Landes
© Gernot Arnberger

Wohnen

"Günstig in Gmünd": niedrigsten Mietpreise des Landes

15.02.26, 12:46
Teilen

Wer in Niederösterreich kostengünstig zur Miete wohnen möchte, sollte nach einem Domizil in Randlage Ausschau halten.  

Das geht aus einer Marktanalyse des Immobilien-Teams von willhaben.at hervor. Verglichen wurden die Angebotspreise pro Quadratmeter im Jahr 2025.

Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst der Studie entnimmt, liegen die Angebotspreise von Mietwohnungen im Waldviertler Bezirk Gmünd mit 9,19 Euro pro m2 landesweit am niedrigsten. Dahinter folgen die Bezirke Lilienfeld mit 9,26 Euro pro m2 und Zwettl mit 9,96 Euro pro m2.

Deutlich mehr zu zahlen hat man im Speckgürtel um Wien. Im Bezirk Mödling schlagen sich die Angebotspreise von Mietwohnungen mit 16,17 Euro pro m2 zu Buche. Im Bezirk Korneuburg sind es 14,26 Euro pro m2 und im Bezirk Bruck an der Leitha 14,19 Euro pro m2

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen