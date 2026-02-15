Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Manfred "Noste" Obernosterer
© Villacher Fasching

Ende einer Ära

Legenden-Aus für "Noste": Manfred Obernosterer verabschiedet sich beim Villacher Fasching 2026

15.02.26, 13:10 | Aktualisiert: 15.02.26, 16:05
Teilen

Nach Jahrzehnten auf der Faschingsbühne verabschiedet sich Manfred Obernosterer alias "Noste" beim Villacher Fasching 2026 von seinem Publikum. Ein emotionaler Moment, der mit dem traditionellen Schlusslied und einem kräftigen Lei Lei gefeiert wird. 

Manfred Obernosterer, bekannt als "Noste", beendet seine langjährige Karriere auf der Faschingsbühne. Beim diesjährigen Villacher Fasching 2026 nimmt er seinen letzten großen Applaus entgegen. Noste prägte die Sendung über viele Jahre hinweg mit seinen unverkennbaren Nummern und wurde so zu einem Publikumsliebling. Wie gewohnt beschloss die Faschingsgilde das Programm mit dem traditionellen Schlusslied und einem kräftigen Lei Lei.

Manfred

Manfred "Noste" Obernosterer

© Villacher Fasching

Ausklang mit Narrenmarsch & TV-Highlight

Nach dem Schlusslied leitete der Narrenmarsch den offiziellen Ausklang des Villacher Faschings ein und rundete die emotionale Verabschiedung ab. Der Auftritt markiert einen würdigen Abschied für einen Künstler, der die Faschingsszene über Jahrzehnte mitgestaltete.

Kopie von Villacher Fasching
© TZOe Raunig

Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar 2026, steht live um 20.15 Uhr mit dem 71. "Villacher Fasching" der Höhepunkt der närrischen Zeit auf dem Programm: Unter der Regentschaft von Prinz Fidelius LXXI. (Andreas Ferlan) und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Anna Sophie I. (Anna Sophie Petschar) präsentiert die Villacher Faschingsgilde bekannte Publikumslieblinge, neue Programmpunkte und frische Akzente.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen