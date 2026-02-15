Legenden-Aus für "Noste": Manfred Obernosterer verabschiedet sich beim Villacher Fasching 2026

Nach Jahrzehnten auf der Faschingsbühne verabschiedet sich Manfred Obernosterer alias "Noste" beim Villacher Fasching 2026 von seinem Publikum. Ein emotionaler Moment, der mit dem traditionellen Schlusslied und einem kräftigen Lei Lei gefeiert wird.

Manfred Obernosterer, bekannt als "Noste", beendet seine langjährige Karriere auf der Faschingsbühne. Beim diesjährigen Villacher Fasching 2026 nimmt er seinen letzten großen Applaus entgegen. Noste prägte die Sendung über viele Jahre hinweg mit seinen unverkennbaren Nummern und wurde so zu einem Publikumsliebling. Wie gewohnt beschloss die Faschingsgilde das Programm mit dem traditionellen Schlusslied und einem kräftigen Lei Lei.

Manfred "Noste" Obernosterer © Villacher Fasching

Ausklang mit Narrenmarsch & TV-Highlight

Nach dem Schlusslied leitete der Narrenmarsch den offiziellen Ausklang des Villacher Faschings ein und rundete die emotionale Verabschiedung ab. Der Auftritt markiert einen würdigen Abschied für einen Künstler, der die Faschingsszene über Jahrzehnte mitgestaltete.

© TZOe Raunig

Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar 2026, steht live um 20.15 Uhr mit dem 71. "Villacher Fasching" der Höhepunkt der närrischen Zeit auf dem Programm: Unter der Regentschaft von Prinz Fidelius LXXI. (Andreas Ferlan) und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Anna Sophie I. (Anna Sophie Petschar) präsentiert die Villacher Faschingsgilde bekannte Publikumslieblinge, neue Programmpunkte und frische Akzente.