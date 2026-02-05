Alles zu oe24VIP
Hardy Krüger
Tag 14

Hardy Krüger jr. muss das Dschungelcamp verlassen

05.02.26, 22:35
Der deutsche Schauspieler Hardy Krüger jr. bekam die wenigsten Anrufe und muss das Dschungelcamp verlassen.

Australien. Auch heute musste wieder ein Kandidat das Dschungelcamp verlassen. Heute, am Tag 14 von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", war für Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) Schluss – er bekam die wenigsten Zuschauer-Anrufe und muss das Camp verlassen.

Hardy Krüger jr. ist stolz

Der 57-Jährige sagt zu den anderen Campern: "Ich habe wirklich viel Spaß gehabt mit euch. Auch wenn in den letzten Tagen ein bisschen die Stimmung down war, trotz alledem waren wir echt ein tolles Team." Er fügt hinzu: "Auch wenn es die Reibereien gab, haben wir immer einen Konsens gefunden [...]. Ich war sehr stolz, dass wir das doch hingekriegt haben."

Hardy Krüger jr. sagt, dass er froh sei, ausziehen zu dürfen. "Ich freu mich dass ich jetzt zu meinen Liebsten kann", so der 57-Jährige.

Damit kämpfen Ariel, Simone Ballack, Samira Yavuz, Hubert Fella, Patrick Romer und Gil Ofarim weiter um die Dschungelkrone.

