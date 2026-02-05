Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
Kinobeben: Cineplexx kickt jetzt die Trump-Doku „Melania“ raus
© Amazon MGM Studios

Nach nur einer Woche

Kinobeben: Cineplexx kickt jetzt die Trump-Doku „Melania“ raus

Von
05.02.26, 16:10
Teilen

Keine Ruhe für „Melania!“. Nach dem Vollflop an den heimischen Kinos am Wochenende mit nur 193 Zusehern nimmt Marktführer Cineplexx jetzt die Trump Doku aus dem Programm. Ab Freitag gibt’s keine Vorstellungen mehr!  

193 Besucher! Das war das ernüchternde Ergebnis für die Trump-Doku „Melania“ am Startwochenende in den heimischen Kinos. Und viel mehr werden es nun wohl auch nicht mehr werden – denn Marktführer Cineplexx kickt jetzt „Melania“ raus! Ab Freitag (6. Februar) wird der der Film nicht mehr in den 8 Cineplexx-Kinos gezeigt, die ihn diese Woche noch im Programm hatten. Also: Apollo, Artis sowie die Cineplexx Center in der Millennium City und am Wienerberg in Wien. Dazu in Graz (Annenhof), Linz, Salzburg (Airport) und Hohenems. Dort läuft der Film diesen Donnerstag (5. Februar) jeweils zum letzten Mal! Weiter Vorführungen sind nicht mehr buchbar!

Kinobeben: Cineplexx kickt jetzt die Trump-Doku „Melania“ raus
© Getty Images

Kinobeben: Cineplexx kickt jetzt die Trump-Doku „Melania“ raus
© Amazon


Einzig die Lugner City lässt „Melania“ weiter im Programm. Allerdings auch nur mit einer Vorstellung pro Tag. Im kleinsten Saal 13.

Kinobeben: Cineplexx kickt jetzt die Trump-Doku „Melania“ raus
© Amazon

Der Stopp in den Cineplexx Kinos spiegelt das weltweite Desaster wider: In Deutschland wurden am Wochenende für „Melania“ nur 767 Karten verkauft. In Italien waren es 795 Besucher und in Spanien wollten gar nur 615 Beuscher die First Lady sehen. Auch die Kassa ist erbärmlich: Nur 33.000 Pfund in England. Keine 23.000 Dollar in Australien.

Kinobeben: Cineplexx kickt jetzt die Trump-Doku „Melania“ raus
© Amazon MGM Studios

In den USA, wo die 104-minütige Doku am Dienstag völlig überraschend um 26% zulegen konnte und nun „schon“ bei 9,345 Millionen Dollar Kassa hält, werden indes Manipulations-Vorwürfe laut: „Branchenquellen zufolge gab es Anzeichen dafür, dass Ticketblöcke für das Wochenende gekauft und dann kostenlos an Seniorenheime, republikanische Aktivisten und andere Interessierte verteilt wurden, um die Besucherzahlen zu erhöhen,“ so Branchenexperte Tom Bureggemann. Klingt nach falschen Zahlenspielen, die man ja von Melanias Ehemann Donald Trump fast schon gewohnt ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen