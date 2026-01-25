Melania Trumps Multimillionen-Amazon-Doku ist Mega-Flop

Streifen bietet seltene Einblicke hinter die Kulissen der First Lady.

Die First Lady der USA, Melania Trump, hat am Samstag im Weißen Haus eine private Vorführung eines neuen Dokumentarfilms über ihr Leben ausgerichtet. Der Film mit dem Titel "Melania" dokumentiert die 20 Tage vor der zweiten Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Jänner 2025. Es sei das erste Mal gewesen, dass der Präsident, ihre Familie und enge Freunde den Film in voller Länge gesehen hätten, sagte Marc Beckman, ein externer Berater und Agent der First Lady.

Der Film bietet seltene Einblicke hinter die Kulissen der First Lady, die sich während der zweiten Amtszeit ihres Mannes in der Öffentlichkeit rargemacht hat, teilte das Weiße Haus mit. Er zeigt sie auch in ihrer Rolle als Beraterin des Präsidenten - so ermutigt sie ihn in einer Szene, in seiner Antrittsrede die Begriffe "Friedensstifter und Einiger" zu betonen. An der Vorführung im East Room nahmen rund 70 Personen teil, darunter der ehemalige Profiboxer Mike Tyson, die jordanische Königin Rania sowie die Vorstandsvorsitzenden von Amazon, Andy Jassy, und General Electric, Larry Culp.

Der weltweite Kinostart ist am 30. Jänner. In kritischen US-Medien ist derweil schon von einem Flop die Rede : "Der Dokumentarfilm soll rund 75 Millionen Dollar gekostet haben – etwa 40 Millionen Dollar für den Erwerb und weitere 35 Millionen Dollar, um ihn in mehr als 1.400 Kinos in 27 Ländern zu bringen Trotz dieser enormen Ausgaben wird für das Eröffnungswochenende ein Umsatz von nur etwa 5 Millionen Dollar erwartet. Das ist ein regelrechter Reinfall" So soll Amazon-Chef Bezos persönlich angeordnet haben, dass seine Mitarbeiter:Innen den Film besuchen sollen.

Amazon gibt mehr für die Vermarktung dieses Films aus als für „The Eras Tour“, der weltweit mit über 120 Millionen Dollar startete und schließlich 260 Millionen Dollar einspielte. Unterdessen wird die Dokumentation über Melania Trump möglicherweise nicht einmal zehn Cent pro Dollar einspielen.In Social-Media-Clips ist zu sehen, wie das Publikum den Trailer in den Kinos ausbuht