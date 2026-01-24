Weitere Amtszeit? Trump stellt Verfassung infrage

Trump teilt erneut seine Machtfantasie einer weiteren Amtszeit öffentlich mit, obwohl die US-amerikanische Verfassung nur zwei erlaubt.

USA. Donald Trump hat erneut Spekulationen über eine weitere Kandidatur zur US-Wahl angeheizt, indem er seine Anhänger auf Truth Social fragte, ob er "eine vierte Amtszeit versuchen" solle. "Rekordzahlen überall! Sollte ich für eine vierte Amtszeit kandidieren?", fragte Trump laut "TZ"-Bericht auf Truth Social. Dabei scheint er seine Wahlniederlage 2020 als dritte Amtszeit zu werten, sodass ein erneuter Wahlsieg 2028 aus seiner Sicht die vierte wäre.

Die Aussagen fielen in eine Phase stark sinkender Zustimmungswerte: Mehrere aktuelle Umfragen sehen Trumps Zustimmung bei nur etwa 35 Prozent. Trump reagierte mit scharfen Angriffen auf Medien und Meinungsforschungsinstitute, sprach von "Fake-Umfragen" und drohte mit rechtlichen Schritten gegen das Forschungsinstitut "Siena College Research Institute".

Rechtlich ist eine weitere Kandidatur ausgeschlossen: Der 22. Verfassungszusatz begrenzt US-Präsidenten auf zwei Amtszeiten. Dennoch hat Trump wiederholt öffentlich mit einer dritten Amtszeit kokettiert und dieses Szenario sogar mit juristischen Beratern diskutiert.