Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Trump
© Getty

Dauerpräsidentschaft

Weitere Amtszeit? Trump stellt Verfassung infrage

24.01.26, 17:47
Teilen

Trump teilt erneut seine Machtfantasie einer weiteren Amtszeit öffentlich mit, obwohl die US-amerikanische Verfassung nur zwei erlaubt.

USA. Donald Trump hat erneut Spekulationen über eine weitere Kandidatur zur US-Wahl angeheizt, indem er seine Anhänger auf Truth Social fragte, ob er "eine vierte Amtszeit versuchen" solle. "Rekordzahlen überall! Sollte ich für eine vierte Amtszeit kandidieren?", fragte Trump laut "TZ"-Bericht auf Truth Social. Dabei scheint er seine Wahlniederlage 2020 als dritte Amtszeit zu werten, sodass ein erneuter Wahlsieg 2028 aus seiner Sicht die vierte wäre.

Die Aussagen fielen in eine Phase stark sinkender Zustimmungswerte: Mehrere aktuelle Umfragen sehen Trumps Zustimmung bei nur etwa 35 Prozent. Trump reagierte mit scharfen Angriffen auf Medien und Meinungsforschungsinstitute, sprach von "Fake-Umfragen" und drohte mit rechtlichen Schritten gegen das Forschungsinstitut "Siena College Research Institute".

Rechtlich ist eine weitere Kandidatur ausgeschlossen: Der 22. Verfassungszusatz begrenzt US-Präsidenten auf zwei Amtszeiten. Dennoch hat Trump wiederholt öffentlich mit einer dritten Amtszeit kokettiert und dieses Szenario sogar mit juristischen Beratern diskutiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden