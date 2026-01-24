Alles zu oe24VIP
Virales Video: US-Beamte drücken Mann auf Boden und schießen auf ihn
Brutale Szenen

Virales Video: US-Beamte drücken Mann auf Boden und schießen auf ihn

24.01.26, 16:59
Erneuter Vorfall in Minneapolis: Mehrere US-Medien berichten, dass US-Bundesbeamte heute Morgen im Süden von Minneapolis mehrfach auf einen Mann geschossen haben. 

Laut den Berichten sollen sie ihn zu Boden gedrückt und dann auf ihn geschossen haben.

Das Video ging in den Sozialen Medien viral - es soll zeigen, wie ICE-Polizisten in der Großstadt Minneapolis einen Mann auf offener Straße festnehmen, dieser scheint sich zu wehren - mehrere von ihnen drücken ihn brutal zu Boden und dann sind Schüsse zu hören - er bewegt sich nicht mehr. 

Im Hintegrund scheint ein Augenzeuge von einem Fesnter aus die Tat gefilmt zu haben. Er schreit schockiert: "Oh my god, they really killed him" (zu Deutsch: Oh mein Gott, sie haben ihn wirklich umgebracht"). 

Minnesota-Gouverneur Tim Walz erklärt, dass Bundesbeamte im Rahmen einer Razzia gegen Einwanderer eine weitere Person erschossen hätten. Er habe nach der Schießerei Kontakt zu Trump aufgenommen und ihn dazu aufgefordert, die gewaltsame Vorgehensweise der Behörden zu stoppen. 

In den vergangenen Tagen hatten veiele Menschen gegen die Gewalttaten seitens der Behörden gegen Ausländer protestiert.

