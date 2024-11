× MTV Europe Music Awards: Rita Ora wird im Naked Dress zum heißen Blickfang

Die MTV Europe Awards fanden am Sonntagabend in Großbritannien statt und sie boten neben schrillen Outfits und einer starbesetzten Gästeliste auch viele emotionale Momente.

Zum 30-jährigen Jubiläum kehrten die MTV Europe Music Awards zurück nach Großbritannien und fanden in der Co-op Live Arena in Manchester statt. Am Sonntag, dem 10. November, war die Location der Treffpunkt für die größten Stars der Musikszene, die auf dem roten Teppich mit extravaganten Outfits und auffälligen Looks für Gesprächsstoff sorgten.

Rita Ora lässt tief blicken

Die Gastgeberin des Abends, Rita Ora, begeisterte mit insgesamt zehn spektakulären Outfitwechseln und legte einen heißen Auftritt nach dem anderen hin. Bereits zu Beginn sorgte sie mit einem auffälligen rosa Federkleid für Aufsehen.

Später überraschte sie mit einem transparenten, bodenlangen Umhang. Der beinahe durchsichtige Look war mit silbernen Pailletten und funkelnden Kristallen verziert und umhüllte Oras Kopf und Haare. Mit einem tiefen Dekolleté, das bis unter den Bauchnabel reichte, ließ die Sängerin tief blicken. Abgerundet wurde das Outfit durch große goldene Armreifen und eine goldene Kette mit einem auffälligen, schimmernden silbernen Anhänger in Tropfenform.

Rita Ora trauert um Liam Payne

Mit ihrer Rede sorgte Rita Ora für den emotionalsten Moment des Abends. Sie ehrte den verstorbenen Sänger Liam Payne, mit dem sie eng zusammengearbeitet hatte, und bezeichnete den ehemaligen One-Direction-Star als „einen der nettesten Menschen“, die sie gekannt habe. Zudem betonte sie, dass er „so viel Freude in jeden Raum brachte, den er betrat“.

Taylor Swift räumte vier Preise ab

Taylor Swift schrieb erneut MTV-Geschichte: Die Sängerin, die in sieben Kategorien nominiert war, konnte vier Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Anstatt jedoch über den roten Teppich zu schreiten, entschied sich die 34-Jährige, ihren Freund Travis Kelce bei einem Footballspiel der Kansas City Chiefs anzufeuern. Deshalb bedankte sie sich in einer aufgezeichneten Botschaft herzlich für die Auszeichnungen.

Starbesetzte Gästeliste

Die Stars auf dem roten Teppich boten ein wahres Modefeuerwerk. Tyla, Shawn Mendes und Co. beeindruckten mit extravaganten Looks.

Die MTV Europe Music Awards fanden in diesem Jahr erstmals in Manchester statt. Ursprünglich war die Preisverleihung für das vergangene Jahr in Paris geplant, wurde jedoch nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober abgesagt. Zuvor wurden die Awards 2022 in Düsseldorf verliehen.