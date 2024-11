Sylvie Meis wird im feurigen Red-Carpet-Look zum Hingucker

Sylvie Meis ist auf Red-Carpet-Events zu Hause, doch diesmal strahlte die Moderatorin auf einem roten Teppich der ganz besonderen Art.

Am Wochenende zeigte sich Sylvie Meis gemeinsam mit ihrem Partner, Patrick Gruhn, auf der Opernnacht der Deutschen AIDS-Stiftung in Berlin. Die Charity-Gala zog nationale und internationale Gäste an – doch alle Augen waren dabei auf Sylvie gerichtet, die mit ihrem Wow-Look zum absoluten Hingucker wurde.

Sylvie Meis als Lady in Red

Für den besonderen Anlass wählte die Moderatorin eine aufregende, figurbetonte Robe in Knallrot, die ihre schlanke Silhouette perfekt zur Geltung brachte. Ein besonderes Highlight war der tiefe Ausschnitt, der für einen weiteren Eyecatcher-Moment sorgte. Das Kleid stylte sie mit einer farblich abgestimmten Clutch. Gänzlich monochrom führte Sylvie das Motto auch an ihren Schuhen fort. Der ebenfalls rote Lippenstift sorgte für einen Wow-Effekt.

Sylvie Meis mit Patrick Gruhn in Berlin © Getty Images ×

Dresscode mit wichtiger Botschaft

Sylvies Kleiderwahl fiel zwar knallig aus, passte aber dennoch zum formell-schicken Anlass. Denn hinter ihrem Hingucker-Look steckte auch eine besondere Botschaft. Die rote Robe der gebürtigen Niederländerin war eine bewusste Hommage an die rote Schleife, das internationale Symbol für Solidarität und Akzeptanz gegenüber Menschen, die von HIV und AIDS betroffen sind. Mit ihrem Auftritt setzte sie somit ein starkes Zeichen.





Auf Instagram teilte Sylvie Eindrücke von der Glamour-Nacht und schrieb dazu: „Eine Nacht in der Oper für einen wichtigen Zweck.“ Mit ihrem Look bewies sie einmal mehr, dass sie nicht nur eine absolute Stilikone ist, sondern auch Stil mit Bedeutung vereinen kann.