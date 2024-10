× Jetzt auch mit Oma Erna! Heidi & Leni Klum werben wieder in Dessous-Looks

Das hat wohl niemand erwartet! Die Klums posieren wieder gemeinsam für Intimissimi, doch dieses Mal holt das Mutter-Tochter-Duo einen Überraschungsgast vor die Kamera: Oma Erna!

Vom Duo zum Trio: Heidi und Leni Klum sind seit Jahren das Aushängeschild der italienischen Unterwäschemarke Intimissimi. Doch immer, wenn wir denken, mehr "Klum-Power" geht nicht, setzt die GNTM-Chefin noch einen drauf: Jetzt holt sie auch ihre Mutter Erna Klum mit ins Boot. Gemeinsam wirbt das Dreiergespann in der neuen Intimissimi-Kampagne – diesmal nicht in verführerischer Lingerie, sondern für die exklusive Kaschmirkollektion des Labels.

Neue Klum-Kampagne für Intimissimi

Schon in früheren Kampagnen vermittelten Heidi und Leni die Botschaft, dass jede Frau in jeder Lebensphase einzigartig ist. Mit Oma Erna wird diese Message noch einmal neu interpretiert: Schönheit kennt kein Alter.

© Intimissimi ×

Klum-Oma modelt das erste Mal

Für die 80-jährige Erna ist es eine Premiere: Zum ersten Mal modelt sie an der Seite ihrer Tochter und Enkelin. Für die Kampagne ließen sich die drei Klum-Girls in der neuen Kaschmir-Kollektion ablichten. Leni, Heidi und Erna tragen hochgeschlossene, langärmlige Oberteile in Dunkelrot, Marineblau und Schwarz, hinter denen die Dessous dezent sichtbar werden. Die Unterwäsche, die unter den Langarm-Tops und in weiteren Fotos von Heidi und Leni zu sehen ist, setzten die beiden bereits vor wenigen Wochen in Szene.

© Intimissimi ×

Schönheit ist keine Frage des Alters

Intimissimi betont bei dieser besonderen Kampagne die "generationenübergreifende Vielfalt und Vielseitigkeit", die Heidi, Erna und Leni perfekt verkörpern. Dass es sich dabei um eine Herzensangelegenheit handelt, verriet Heidi Klum bereits vor einigen Tagen in einem Instagram-Clip. Auf ihre Frage, was in der nächsten Woche erscheine, antwortete Erna: "Neue Plakate mit uns Dreien! Leni, Mama, Oma!"

© Instagram / @heidiklum ×

Sowohl zwischen Heidi und Mama Erna als auch zwischen Heidi und Tochter Leni besteht ein enges und intimes Verhältnis, das sie immer wieder mit liebevollen Social-Media-Postings zum Ausdruck bringen. Ob jung oder jung geblieben – eines scheint klar: Die Klums können sich sehen lassen!