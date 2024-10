× Heidi Klum: Jetzt auch Dessous-Shooting mit Mama Erna (80)

Das Model kündigt auf Instagram an, dass auch seine 80-jährige Mama auf den neuen Plakaten zu sehen sein wird.

Der Wirbel rund um die Intimissimi-Kampagne mit Tochter Leni Klum war schon groß. Jetzt kündigt Heidi Klum auf Instagram auch noch an, dass sie ein Dessous-Shooting gemeinsam mit ihrer Mama Erna (80) hatte. "Drei Generationen! Leni, Mama, Oma", freuen sich die beiden. In einer Woche sollen die neuen Sujets dann auch die Plakatwände zieren.

Shitstorm für Heidi

Immer wieder beschweren sich Fans darüber, dass sie das Mutter-Tochter-Gespann in Unterwäsche befremdlich finden. Für die neueste Herbst/Winter-Kollektion ließen sich Heidi und Leni unter dem Motto "The Art of Italian Film" inszenieren. Die Bilder der neuen Kampagne wurden von Rankin (58) festgehalten, einem langjährigen Begleiter von Heidi Klum, der auch oft bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen ist. Thomas Hayo (55) übernahm wie gewohnt die kreative Leitung des Shootings.





Vor allem, dass Heidi am Höschen ihrer eigenen Tochter zieht, stieß vielen bitter auf. Sobald die Kampagne mit Oma Erna kommt, hagelt es sicher wieder erneut Kritik. Doch Heidi kann das herzlich egal sein.