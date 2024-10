× Heidi Klum strahlt in Pink: Glamour-Auftritt mit XXL-Schleppe

Am Mittwochabend wurde in München der Bayerische Fernsehpreis „Blauer Panther“ verliehen. Auf dem blauen Teppich stahl Heidi Klum mit einer spektakulären pinken Robe samt XXL-Schleppe allen die Show.

Der Blaue Panther TV & Streaming Award, auch bekannt als Bayerischer Fernsehpreis, wurde am Mittwochabend feierlich verliehen. Durch die glamouröse Veranstaltung in der BMW Welt in München führten Moderator Steven Gätjen und Kabarettistin Eva Karl Faltermeier. Zwei der insgesamt 17 Preisträger standen bereits im Vorfeld fest: Kabarettist Dieter Nuhr und Model-Mama Heidi Klum. Letztere sorgte mit ihrem Auftritt in einer atemberaubenden Robe in leuchtendem Pink für Aufsehen.

Heidi Klum verzaubert in einem Traum von Pink

© Getty Images ×

Heidi Klums Auftritt auf dem blauen Teppich war natürlich das Highlight des Abends. Die 51-Jährige entschied sich für eine atemberaubende Robe von Sophie Couture in einem leuchtenden Pink. Das figurbetonte Kleid im „Vokuhila"-Schnitt setzte nicht nur ihre langen Beine perfekt in Szene, sondern verlieh mit der dramatischen, langen Schleppe ihrem Auftritt einen zusätzlichen Wow-Faktor.

Dazu kombinierte die „GNTM"-Chefin elegante silberne High Heels und eine filigrane Silberkette. Ihre Haare fielen in sanften Wellen und rundeten den glamourösen Look ab.

„Pink Panther" gewinnt „Blue Panther"

Heidi Klums Show wurde mit dem renommierten Medienpreis ausgezeichnet, da ihre aktuelle „GNTM"-Staffel ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzte. In der Laudatio würdigte Thomas Hayo, langjähriger Juror und enger Wegbegleiter von Klum, ihre Leistung: „Du hast aus einem einfachen Casting-Format ein Entertainment-Event gemacht, in dem Diversity in jeder Folge aktiv gelebt wird.“

© Getty Images ×

Klum nahm den Preis dankend entgegen und erklärte, dass sie bewusst auf einen vielfältigen Cast achte, um unterrepräsentierte Gruppen wie ältere Models und Plus-Size-Models stärker in den Fokus zu rücken. Sie räumte jedoch ein, dass sie bedauere, nicht schon früher auf mehr Diversität gesetzt zu haben. In den letzten Jahren wählt sie ihre Kandidat:innen gezielt diverser und unabhängig von traditionellen Schönheitsidealen aus.

Preise für „Maxton Hall“ und Jan Böhmermann

Neben Heidi Klum wurden auch weitere Stars bei der Preisverleihung ausgezeichnet. Satiriker und Moderator Jan Böhmermann erhielt den Blauen Panther TV & Streaming Award in der Kategorie Entertainment für seine Show „Lass dich überwachen!“. Allerdings nahm er den Preis nicht persönlich entgegen. In der Kategorie Fiktion ging die Auszeichnung an die Prime-Video-Serie „Maxton Hall“. Auch Marvin Kren holte für die Hitserie "Crooks" als erster Österreicher den renommierten "Blauen Panther".

Den Ehrenpreis erhielt Dieter Nuhr, der für seinen markanten, ironischen Humor gewürdigt wurde. Besonders hervorgehoben wurde seine Fähigkeit, tiefgründigen Witz mit gesellschaftskritischen Themen zu verbinden.