× Als erster Österreicher: Marvin Kren gewinnt den „Blauen Panther“

Marvin Kren holte für die Hitserie "Crooks" als erster Österreicher für die Hitserie "Crooks" in München den renommierten "Blauen Panther" - Zweite Staffel in Planung!

Voller Erfolg für Regisseur Marvin Kren: Bei der Verleihung des renommierten „Blauer Panther – Streaming & TV Award“ in der Münchner BMW-Welt holte der Wiener am Mittwoch die Auszeichnung für seine Arbeit an der Netflix-Serie Crooks in der Kategorie „Bester Showrunner und Creator“. Kren ist damit der erster Österreicher der den „Blauen Panther“ verliehen bekam. Dieser Award würdigt nicht nur seine herausragenden Leistungen als Regisseur, sondern auch seine Rolle als kreativer Kopf hinter einigen der bedeutendsten internationalen Serienproduktionen der letzten Jahre.

„Mich freut dieser Preis ganz besonders, weil er Aufmerksamkeit auf einen spannenden Beruf lenkt. Ein Showrunner und Creator ist maßgeblich für das Gelingen und den Erfolg einer Serie verantwortlich. Die Arbeit an solch einem Vorhaben ist ein Mammutprojekt, das Zeit, Geld, Wahnsinn und Energien kostet. Diesen Strom von Leidenschaften zu bündeln und damit etwas zu schaffen, das weltweit Begeisterung auslöst, ist die schönste Tätigkeit, die ich mir je erträumt habe,“ so Krenn über die Auszeichnung.

© Netflix ×

Angesichts des großen Erfolgs von „Crooks“ ist bereits eine zweite Staffel in Planung, bei der Marvin Kren erneut als Showrunner, Autor und Regisseur fungieren wird. Die Dreharbeiten sind für 2025 angesetzt, die Ausstrahlung der zweiten Staffel ist für Anfang 2026 geplant.

„Crooks“ erzählt die Geschichte einer fiktiven, hochkarätigen Diebesbande, die in der Metropole Berlin agiert. Die erste Staffel, bestehend aus acht Folgen, feierte im April 2024 Premiere und wurde innerhalb kürzester Zeit zum vollen Publikumserfolg. Die Besetzung umfasst ein internationales Ensemble, darunter Namen wie David Kross und Liv Lisa Fries. Die Serie zeichnet sich durch ihre packende Handlung, intensiven Charakterstudien und eine authentische Darstellung der urbanen Unterwelt aus