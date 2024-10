× Hit-Musical »Grease« tanzt für Sie zum Bestpreis an

Vom 11. bis 23. Februar stoppt der Musical-Klassiker "Grease" gleich 16 mal im Wiener Museumsquartier. Auf ticket24 erhalten sie die begehrten Karten jetzt mit 20 Euro Ermäßigung.

Show. 30 Millionenfach-verkaufte Welthits wie Summer Night, Sandy und natürlich You‘re the One That I Want, 3388 ausverkaufte Vorstellungen am Broadway und der prestigeträchtige Theatre World Award Seit 1971 sorgt das Musical Grease, das 1978 auch mit John Travolta und Olivia Newton-John verfilmt wurde, für Herzbeben und Mitsing-Garantie.

© Roy Beusker ×

© Roy Beusker ×



Jetzt kommt der Hit als freche Neuinszenierung mit noch mehr Hits und neuem Musical-Flair direkt vom Londoner Westend wieder nach Österreich: vom 11. bis 23. Februar stoppt "Grease" gleich 16 Mal im Wiener Museumsquartier. „Das ist ein absolutes Gute-Laune-Musical, etwas das wir ihn diesen schweren Zeiten gerade ganz nötig brauchen können “ geben die Hauptdarsteller Lottie Power und Den Darcy dafür im oe24-Interview die Direktiven vor: „Wir bringen die größte Party des Jahres nach Wien. Die Songs sind ja alle fix in unsere DNA verankert.“

© Raphael Stoetzel ×

© zeidler ×

