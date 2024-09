Udo Jürgens: Weltpremiere bei oe24 Show "Da Capo"

Am 26. November bringt oe24 Udo Jürgens mit virtuellen Konzert-Show "Da Capo" zurück auf die Stadthallen-Bühne. Als Highlight gibt's den neuen Hit „Als ich fortging“. Mit ticket24.at sind Sie zum Bestpreis dabei!

Am 20. September kommt ein neue Hit von Udo Jürgens: „Als ich fortging“ wurde von seinen Kinder Jenny und John im Nachlass entdeckt und von dem weltbekannten Schlagzeuger und Produzenten Curt Cress (Tina Turner, Freddie Mercury, Falco) neu arrangiert. Am 26. November ertönt der bislang der bislang unveröffentlichte Hit dann auch in der Wiener Stadthalle. Bei der von oe24 präsentierten virtuellen Konzert-Show „Da Capo Udo Jürgens“

Zehn Jahre nach seinem letzten Konzert in Zürich, wird es seinen Fans möglich sein, Udo Jürgens noch einmal auf der Bühne zu sehen – gemeinsam mit demselben Orchester, das ihn damals und fast vier Dekaden lang bei Konzerten überall auf der Welt begleitet hat. Unter dem Titel „Da Capo Udo Jürgens“ kommt eine brandneue, moderierte Original-Show mit Pepe Lienhard in die Stadthalle, die die phänomenale Weltkarriere und musikalische Hinterlassenschaft des legendären Künstlers Udo Jürgens feiert. „Wir alle freuen uns sehr darauf, noch einmal mit Udo auf Tour zu gehen – jetzt eben auf der großen Leinwand,“ erklärt Lienhard euphorisch.

Pepe Lienhard lässt Udo mit virtueller Konzert-Show auferstehen.

Neben unvergesslichen Klassikern wie „Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“, „Aber bitte mit Sahne“ oder „Mit 66 Jahren“ wird dabei als Weltpremiere erstmals auch auf einer Tournee brandneuer, bislang unveröffentlichter Song „Als ich fortging“ gespielt.