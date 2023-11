× Neues Udo-Jürgens-Konzert als „Geschenk für die Fans“

Am 26. November 2024 präsentiert ÖSTERREICH das Konzert-Event "Da Capo Udo Jürgens" in der Wiener Stadthalle. Seine Kinder Jenny & John befürworten das Projekt. Die Bestpreis-Tickets gibt's bei Ticket24.at

Am 26. November 2024, also fast genau zehn Jahre nach seinem Tod, feiert Udo Jürgens in Wien die große „Auferstehung“ ÖSTERREICH präsentiert die Konzert-Show „Da Capo“ Begleitet vom Original-Orchester unter der Leitung des langjährigen Wegbegleiters Pepe Lienhard werden dafür in der Stadthalle die Ton-und Bild-Aufnahmen der letzten Tour „Mitten im Leben“ mittels modernster Technik zum Multimedia-Spektakel verwandelt.

„Wir glauben, dass das ein schönes Geschenk und eine große Überraschung für die Fans ist,“ freuen sich Udos-Kinder Jenny und John im oe24.TV-Talk auf die spannende neue Konzert-Show, „Wir befürworten das Projekt, da die Produktion die Original-Videoaufnahmen unseres Vaters verwendet und das Orchester Pepe Lienhard live auftreten wird,“ nimmt man dabei den Kritikern auch gleich allen Gegenwind aus den Segeln: „Das Wichtigste ist für uns, dass Pepe Lienhard das macht, wir vertrauen ihm hundertprozentig. Pepe hat 37 Jahre mit Udo gemeinsam auf der Bühne gestanden. Er würde nie etwas machen, dass gegen den Strich von Udo läuft. Keine Chance!“

Udo Jürgens & Pepe Lienhard

Jenny Jürgens: "Werde mit Taschentüchern da stehen!"

Deshalb werden sich Udos-Kinder das Konzertfeuerwerk rund um legendäre Hits wie Griechischer Wein oder Merci, Cherie auch ganz „sicher ansehen.“ „Das noch einmal zu erleben, wird sehr emotional werden, aber auch wunderschön.“ Jenny rechnet dabei auch mit jeder Menge Tränen: „Ich werde mit Taschentüchern da stehen, das ist mal klar!“

Jenny & John Jürgens

