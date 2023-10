× Udo Jürgens: Weihnachts-Album mit unveröffentlichten Songs

Kurz vor Weihnachten 2014 verstarb Udo Jürgens. Jetzt lassen ihn seine Kinder Jenny und John Jürgens mit einem 55 Song starken Weihnachts-Album hochleben. Am 11. November kommt die Kollektion „Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit"

Zwei bislang unveröffentlichte Songs – eine Live-Version von „Merry Christmas allerseits“ von seinem allerletzten Konzert, sowie das spanische „Yo creo“. 14 erstmals digital verfügbare Titel und das Duett „Mein größter Wunsch“ mit José Carreras . Großes Weihnachts-Geschenk von Udo Jürgens. Am 10. November kommt die von seinen Kindern Jenny und John Jürgens kuratierte Song-Kollektion „Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit“: 55 Songs auf 3 CDs bzw. 4 Schallplatten.

© Sony Music ×

Die erste CD "Weihnachten zu Haus" beinhaltet vierzehn Kompositionen von Udo Jürgens, darunter den Titel „Schneerose“ aus dem Jahr 1967, der nach längerer Zeit wieder digital verfügbar ist. Dazu fünf absolute Klassiker: „Leise rieselt der Schnee“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ (das berühmteste Weihnachtslied der Welt), „Oh du Fröhliche“, (ein Lied aus Deutschland zu einer Melodie aus Sizilien), „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Der kleine Trommlerjunge“ Als Bonustrack gibt es „Merry Christmas allerseits“, eine Live-Aufnahme aus Udos letztem Konzert in Zürich. Mit einer humorigen Einleitung des großen Meisters.

© Sony Music ×



Die 2. CD „Weihnachten in aller Welt“ enthält internationale Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“ und den Welthit „White Christmas. Dazu zwei Songs auf Französisch, „O Tannenbaum“ und „Minuit chrétiens“, auch bekannt als „O Holy Night“. Ferner alle Lieder von Udos Weihnachtsalbum „Buon Natale da Udo Jürgens“, das in den 70er Jahren in Italien veröffentlicht wurde und hier erstmals digital verfügbar ist. Dazu als Bonustrack „Yo creo“, die bislang unveröffentlichte spanische Version von „Ich glaube“.

© Sony Music ×



Mit der dritten CD „Zeit der Lieder, Zeit der Stille“ werden die 17 emotionalsten Songs von Udo wie „Das Jahr deiner Träume“ oder Es ist Zeit für die Liebe“ aufbereitet. Als Bonus gibt es ein Duett mit Klassik-Star José Carreras: „Mein größter Wunsch“. Und als Grande Finale das amüsante „Merry Christmas allerseits“, neu arrangiert und eingespielt von Pepe Lienhard, selbstverständlich mit Udos unverwechselbarem Gesang.