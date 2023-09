× ÖSTERREICH präsentiert das Udo Jürgens Konzert ''Da Capo''

Am 26. November 2024 holt ÖSTERREICH die Udo Jürgens Konzertshow ''Da Capo'' in die Wiener Stadthalle. Die Tickets für das digitale Multimedia-Konzert-Spektakel sind bereits erhältlich.

Elvis ging virtuell wieder auf Tour. Whitney Houston oder Roy Orbison ebenso. Und in einer gewissen Weise ja auch Abba mit der Avatar-Show Voyage. Jetzt wird auch Udo Jürgens wieder für die Konzert-Bühne „reanimiert“. Pünktlich zum 90. Geburtstag (30. September 1934) und dem 10. Todestag (21. Dezember 2014) kommt das von ÖSTERREICH präsentierte Konzert-Event „Da Capo Udo Jürgens“ am 26. November 2024 in der Wiener Stadthalle. Die Karten für das Best-Of-Programm mit allen Hits wie „Griechischer Wein“, „Ich war noch niemals in New York“ und natürlich dem legendären Song-Contest-Siegertitel „Merci, Cherie“ sind bereits bei oeticket und ticket24.at erhältlich..

© Semmel-Concerts ×

Begleitet vom Original-Orchester unter der Leitung des langjährigen Weggefährten Pepe Lienhard werden für „Da Capo“ die Ton- und Bild- Aufnahmen der letzten Tournee „Mitten im Leben“ mittels modernster Technik zum digitalen Multimedia Konzert-Spektakel verwandelt. Udo singt seine über 105 Millionenfach verkauften Klassiker von „Tausend Jahre sind ein Tag“ über „Ein ehrenwertes Haus“ bis „Aber Bitte mit Sahne“ am LED Screen. Orchester und Band spielen live dazu. Auch bei Raritäten wie „Der Gläserne Mensch“ und den Bademantel Zugaben.

© Zeidler ×

„Wir möchten den Fans aus diesem Anlass noch einmal die Möglichkeit geben, das Gefühl und die Emotion eines Konzertes zu erleben, auch wenn der Protagonist nicht mehr unter uns weilt. Es ist an der Zeit, Udos musikalisches Erbe, aber auch seine einzigartige Karriere, respektvoll zu würdigen“ erklärt Tour-Veranstalter Dieter Semmelmann die Konzertserie, die am 2. November 2024 in Berlin seine Weltpremiere feiert und am 26. November auch als ÖSTERREICH-Konzert in der Wiener Stadthalle stoppt. Also dort wo Udo ja zu Lebzeiten unfassbare 33 Mal aufgetreten ist.