Mega-Shitstorm gegen RTL-Dschungelcamp wegen Gil Ofarim

Die Fans sind über die Teilnahme des Musikers schockiert. Wird aber genau er für Top-Einschaltquoten sorgen? Ab 23. Jänner geht es in die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Schon bald heißt es wieder: Ab in den Dschungel! Am 23. Jänner 2026 ziehen zwölf prominente Kandidatinnen und Kandidaten in das berüchtigte Camp und stellen sich einer der wohl größten TV-Herausforderungen. Doch noch bevor die erste Prüfung absolviert ist, sorgt die neue Staffel bereits für Diskussionen. Denn mit der Bekanntgabe der Teilnehmerliste macht sich bei vielen Fans deutlicher Unmut breit.

Entsetzte Fans reagieren auf Teilnehmer

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show mehren sich seit der Enthüllung der Besetzung kritische Stimmen. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer zeigen sich mit der Auswahl der Promis unzufrieden und lassen ihrem Ärger freien Lauf. Besonders einzelne Namen stoßen auf Widerstand und werden offen infrage gestellt.

So heißt es in den Kommentaren unter anderem: „Samira und Eva. Das wird wild. Die Entscheidung, Gil mit reinzunehmen, finde ich auch recht fragwürdig. Hoffe da auf vernünftige Einordnung vom Sender.“

Andere gehen noch weiter: „Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben. Gil ist meine Grenze!“ Einige Fans zweifeln sogar daran, die neue Staffel überhaupt einschalten zu wollen: „Ich schaue wirklich jedes Jahr das Dschungelcamp, aber zum ersten Mal überlege ich mir, ob ich es nicht anschauen soll.“ ein weiterer User meint: "Mit Gil Ofarim habt ihr euch keinen Gefallen getan und werdet viele Zuschauer verlieren."

Auch die generelle Prominenz der Teilnehmer wird kritisiert: „Nein, einfach nur schlecht besetzt. Da wurde wieder aus dem Promi C- und D-Bereich gesucht.“

Die Reaktionen zeigen deutlich: Viele befürchten, dass der Sender mit dieser Besetzung danebengegriffen hat. Ob sich diese Skepsis letztlich bestätigt oder ob das Camp die Kritiker doch noch überzeugt, wird sich erst im Laufe der Staffel zeigen. Eines steht jedoch schon jetzt fest: Gesprächsstoff ist garantiert.