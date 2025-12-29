Dschungelcamp 2026: DIESER Reality-Star ist dabei und hat panische Angst vor...

Am 23. Jänner 2026 startet das Kultformat „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – RTL macht den nächsten Kandidaten öffentlich.

Am 23. Jänner kehrt eines der erfolgreichsten Reality-Formate ins RTL-Programm zurück: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet in eine neue Staffel. Während mit Mirja du Mont bereits eine prominente Teilnehmerin fix ist, hat der Sender nun den nächsten Namen aus dem Dschungelcamp-Line-up offiziell bestätigt.

Mit Umut Tekin zieht ein bekanntes Gesicht aus der Reality-TV-Welt in den australischen Busch. Der Reality-Star wurde durch Formate wie „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“ einem breiten Publikum bekannt. 2024 war er gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Emma Fernlund im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen – die Beziehung ist mittlerweile Geschichte. Auch bei „Love Island VIP“ machte Tekin zuletzt Schlagzeilen.

"Die verarschen mich"

Dass er nun selbst Teil des Dschungelcamps ist, scheint ihn noch immer zu überraschen. „Die verarschen mich. Safe. Das kann niemals sein“, reagiert er im Interview mit RTL ungläubig auf die Zusage. Sein Ziel: möglichst locker an das Abenteuer heranzugehen und sich dem Publikum von einer neuen, bislang unbekannten Seite zu zeigen.

Ganz ohne Sorgen reist Tekin allerdings nicht nach Australien. Eine ausgeprägte Spinnenphobie könnte ihm im Dschungel zum Verhängnis werden. „Du bist in Australien. Wir sind nicht in Deutschland. Das sind keine Spinnen, die du so kurz mal an der Decke hast. So mit einem Staubsauger kurz nach oben gehst, um die einzusaugen. Das sind richtige Vogelspinnen“, beschreibt er seine größte Angst.

Flirtlaune?

Für zusätzliche Klarheit sorgt Tekin in Sachen Liebe: Flirts soll es im Camp diesmal nicht geben. „Also da gibt es schon auch jemanden. Es ist noch nicht fest, aber ich weiß auch nicht, was sich daraus entwickelt…“, erklärt er und lässt dennoch Raum für Spekulationen.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Jänner 2026 täglich. Fans dürfen sich auf 18 Abende voller Prüfungen, Emotionen und Dschungeldramen freuen – diesmal allerdings zu einem neuen Sendeplatz, den der Sender bereits angekündigt hat.