Dschungelcamp: Alle Infos um Start & DAS ist jetzt neu

Nicht mehr lange und es schallt wieder durch den Dschungel: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Bad schon geht es wieder los mit der ekeligsten Show Deutschlands ! Schweißband auf, Trainingsjacke an und Bauch rein, denn das ultimative Reality-Workout steht bevor! Während sich andere im Januar im Fitnessstudio quälen, startet bei RTL das wahre Ausdauerprogramm: der 17-tägige Dschungel-Marathon, den letztes Jahr Lilly Becker gewann.

Mehr zum Thema

Dschungelcamp Tag 4 - Lilly Becker © RTL

Ab Freitag, 23. Januar 2026, heißt es wieder: " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! " – täglich zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr, live aus Australien bei RTL und auf RTL+.

Zwölf Stars erleben im Dschungelcamp spektakuläre Prüfungen, emotionale Höhen und Tiefen und überraschende Wendungen. Sonja Zietlow und Jan Köppen führen mit Witz, Charme und Augenzwinkern durch den unterhaltsamsten TV-Marathon des Jahres. Dr. Bob ist natürlich auch wieder dabei. Wer die zwölf Stars der 19. Staffel sind, bleibt vorerst noch geheim. Offiziell zumindest!

© RTL

Sie sollen einziehen

Denn diese Teilnehmenden sollen bereits - laut Medienberichten - fix dabei sein!

Gil Ofarim : Lange wurde verhandelt, jetzt soll der Musiker zugesagt haben. Nach seinem Skandal rund um falsche Vorwürfe gegenüber einem Hotelmitarbeiter lag seine Karriere brach. Privat hat er kürzlich geheiratet – nun wagt er im Dschungel den Neustart.

: Lange wurde verhandelt, jetzt soll der Musiker zugesagt haben. Nach seinem Skandal rund um falsche Vorwürfe gegenüber einem Hotelmitarbeiter lag seine Karriere brach. Privat hat er kürzlich geheiratet – nun wagt er im Dschungel den Neustart. Simone Ballack : Seit zwei Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Boulevard. Als Ex-Frau von Michael Ballack wurde sie bekannt, später trat sie in Realityformaten auf. Zuletzt zog sie sich zurück und lebt heute am Gardasee.

: Seit zwei Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Boulevard. Als Ex-Frau von Michael Ballack wurde sie bekannt, später trat sie in Realityformaten auf. Zuletzt zog sie sich zurück und lebt heute am Gardasee. Hardy Krüger jr .: Der Schauspieler gilt als Naturmensch und Mann mit vielen Lebensgeschichten. Offen und direkt – eine Mischung, die im Camp für Ruhe oder Konflikte sorgen kann.

.: Der Schauspieler gilt als Naturmensch und Mann mit vielen Lebensgeschichten. Offen und direkt – eine Mischung, die im Camp für Ruhe oder Konflikte sorgen kann. Samira Yavu z: Bekannt aus „Love Island“, Mutter von zwei Kindern. Ihre Beziehung scheiterte, nachdem ihr Mann Serkan sie mit Eva Benetatou betrogen haben soll. Das Dschungelcamp könnte aufeinandertreffende Emotionen mit sich bringen

z: Bekannt aus „Love Island“, Mutter von zwei Kindern. Ihre Beziehung scheiterte, nachdem ihr Mann Serkan sie mit Eva Benetatou betrogen haben soll. Das Dschungelcamp könnte aufeinandertreffende Emotionen mit sich bringen Eva Benetatou : Für Konflikte bekannt. Ihre Auseinandersetzungen im „Sommerhaus der Stars“ sind TV-Geschichte. In Australien trifft sie nun auf Samira – ein Wiedersehen, das explosiv werden könnte.

: Für Konflikte bekannt. Ihre Auseinandersetzungen im „Sommerhaus der Stars“ sind TV-Geschichte. In Australien trifft sie nun auf Samira – ein Wiedersehen, das explosiv werden könnte. Mirja du Mont : Model und Schauspielerin mit Reality-Erfahrung. Sie spricht offen über Panikattacken und Angstzustände. Wie sie mit den extremen Bedingungen im Camp klarkommt, bleibt abzuwarten.

: Model und Schauspielerin mit Reality-Erfahrung. Sie spricht offen über Panikattacken und Angstzustände. Wie sie mit den extremen Bedingungen im Camp klarkommt, bleibt abzuwarten. Umut Teki n: Bekannt für einen der größten Eklats der Reality-TV-Geschichte. Direkt, laut, manchmal unbedacht – ein Kandidat, der für Gesprächsstoff sorgen dürfte.

n: Bekannt für einen der größten Eklats der Reality-TV-Geschichte. Direkt, laut, manchmal unbedacht – ein Kandidat, der für Gesprächsstoff sorgen dürfte. Stephen Dürr : Schauspieler und Partysänger. Mehrfach überstand er schwere Unfälle und gilt als Kämpfer – im Dschungel ein potenzieller Vorteil.

: Schauspieler und Partysänger. Mehrfach überstand er schwere Unfälle und gilt als Kämpfer – im Dschungel ein potenzieller Vorteil. Nicole Belstler-Boettcher: Die Schauspielerin wurde durch „Marienhof“ bekannt. Bodenständig und klar, sammelte sie Reality-Erfahrung bei „Promi Big Brother“.

Neuerungen

RTL selbst äußert sich traditionell nicht zu den Spekulationen über mögliche Kandidaten, sendet erst kurz vor Start die Infos raus. Neben vielem, das gleich bleibt, gibt es nun Neuerungen - so sollen zwei Zusatz-Shows, die rund um das Camp berichten, laufen.