Jordanischer Außenminister: Israel hat Bodenoffensive begonnen

"Israel hat gerade einen Bodenkrieg gegen Gaza gestartet", schrieb Safadi am Freitagabend bei X (Twitter). "Das Ergebnis wird eine humanitäre Katastrophe von epischem Ausmaß über Jahre sein."

Israel just launched a ground war on Gaza. Outcome will be a humanitarian catastrophe of epic proportions for years to come. Voting against Arab #UNGA resolution means approving this senseless war, this senseless killing.

Millions will be watching every vote. History will judge.