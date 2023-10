Iran droht Israel mit neuer Kriegsfront

Verbündeten des Iran könnten reagieren, sollte Israels Offensive im Gazastreifen eskalieren

Ob es nach dem Großangriff der Hamas auf Israel zu einem Mehrfrontenkrieg in der Region kommen könnte, hängt nach den Worten des iranischen Außenministers Hossein Amir-Abdollahian von Israel ab. "Einige Länder wenden sich an uns und fragen, ob die Eröffnung einer neuen Front (gegen Israel) in der Region möglich ist", sagte Amir-Abdollahian bei einem Staatsbesuch in Bagdad am Donnerstag.

"Wir sagen ihnen, dass (...) alles davon abhängt, wie sich das zionistische Regime in Gaza verhält", erklärte er und betonte, dass "die Verbrechen Israels" derzeit weitergingen. "Niemand in der Region bittet uns um Erlaubnis, um neue Fronten zu eröffnen", sagte Amir-Abdollahian.

Gefahr an der Nordgrenze

Die USA befürchten, dass an Israels nördlicher Grenze zum Libanon eine weitere Front entstehen könnte. Im Libanon ist die schwer bewaffnete, vom Iran unterstützte und mit der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verbündete Hisbollah-Miliz aktiv.

Von Bagdad aus reiste der iranische Außenminister in die libanesische Hauptstadt Beirut weiter, wo er von Vertretern der Hamas und der Hisbollah empfangen wurde. Auf dem Flughafen in Beirut warnte Amir-Abdollahian, dass die als "Achse des Widerstands" bekannten Verbündeten des Iran reagieren könnten, sollte Israels Offensive im Gazastreifen eskalieren. "Die Fortsetzung der Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser" werde eine Antwort nach sich ziehen, sagte er vor Journalisten.

Teheran unterstützt die Hamas seit langem militärisch und finanziell, streitet eine Beteiligung an dem Angriff am Samstag jedoch ab.